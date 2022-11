Als Option bietet der Kommissionsentwurf den Autoherstellern auch an, die Ziele der Abgasnorm zu übertreffen und dafür eine Art Gütesiegel zu erhalten. Autos mit um 20 Prozent niedrigerem Schadstoffausstoß als von Euro 7 verlangt könnten demnach etwa als »Euro 7+« gekennzeichnet werden. Lässt sich die Technik bei Bedarf in einen sauberen Modus schalten oder passt sie sich automatisch an Geosignale wie etwa in Umweltzonen an, wäre auch eine Klassifizierung als »Euro 7A«, »Euro 7G« oder eine Kombination davon möglich.

Norm auf Druck der Autohersteller abgeschwächt

Der Straßenverkehr ist nach Angaben der EU-Kommission die größte Quelle für Luftverschmutzung in Städten. Schätzungen zufolge hat die Feinstaub- und Stickoxid-Verschmutzung durch den Straßenverkehr 2018 in den EU-Staaten und Großbritannien rund 70.000 vorzeitige Todesfälle verursacht. Durch den Austausch älterer Fahrzeuge sollen etwa die Stickoxidemissionen von Autos bis 2035 um schätzungsweise 35 Prozent sinken, bei Bussen und Lkw um mehr als 50 Prozent.

Eigentlich hätte das Vorhaben schon lange vorgestellt werden sollen, dies wurde aber mehrfach verschoben – und die Norm auf Druck der Autolobby abgeschwächt. Die Automobilindustrie hatte davor gewarnt, dass zu ambitionierte Vorgaben die Preise für Autos und andere Fahrzeuge deutlich erhöhen könnten. Bei den neuen Vorgaben soll nun berücksichtigt werden, dass sich die EU bereits darauf geeinigt hat, ab 2035 nur noch den Verkauf von Neuwagen zu erlauben, die in Betrieb keine Treibhausgase wie CO₂ ausstoßen.

Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen allerdings noch über das Vorhaben verhandeln und sich auf eine gemeinsame Linie verständigen.