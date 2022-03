ACM City One Einfach, elektrisch, für alle

Ein elektrischer Volks-Wagen für die Welt, für nur 10.000 Euro pro Stück. Ein früherer BMW-Ingenieur tüftelt am innovativen ACM City One, das die Elektromobilität in Schwellenländer tragen soll. Wenn das Projekt überlebt.

Aus München berichtet Thomas Geiger