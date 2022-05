Ab Juni ADAC kündigt bundesweite Fahrrad-Pannenhilfe an

Der Automobilklub ADAC will mit einer Ausweitung seines Angebots neue Mitglieder gewinnen. Ab 1. Juni dieses Jahres werde es die ADAC-Pannenhilfe »bundesweit auch für Fahrradfahrer geben«, teilte der ADAC mit . Auf der Hauptversammlung des Vereins in Wiesbaden gab es demnach eine »überwältigende Mehrheit« für diesen strategischen Kurs.

Einen möglichen eigenen Fahrrad-Tarif erwähnte der ADAC in seiner Mitteilung allerdings nicht. Somit dürfte die Rad-Pannenhilfe nur für Menschen interessant sein, die wegen ihres Autos Mitglied im Automobilklub sind oder werden wollen.

Die meisten Schäden sind Reifenpannen

Als Pilotprojekt läuft der Fahrrad-Pannendienst in Berlin und Brandenburg seit Juli vergangenen Jahres. »Unsere Pannenhelfer ziehen gut mit«, sagte Reinicke. In 75 Prozent der Fälle gehe es um Reifenpannen. Die Reparaturen dauerten in der Regel knapp 40 Minuten – doppelt so lang wie beim Auto, weil die Pannenhelfer noch Erfahrung sammelten, sagte ADAC-Vorstand Oliver Weissenberg