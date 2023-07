ADAC-Rastanlagen-Test (Fast) alle sauber - aber warum fehlen Schnellladesäulen?

Als größtes Ärgernis beim Besuch einer Rastanlage beschreibt der ADAC die hohen Preise. Alle Anlagen fielen im Vergleich mit einer Stichprobe in Autohöfen in der Nähe durch. Als Beispiel werden bis zu 5,99 Euro für eine Packung Kartoffelchips in den Tankstellen-Shops genannt. Und in der Gastronomie notierte der ADAC für einen kleinen Cappuccino to go bis zu 4,99 Euro.

Das gastronomische Angebot wertete der ADAC Test hinsichtlich der Auswahl aber als durchweg gut. Abzüge gab es manchmal jedoch bei der Zuverlässigkeit: So war bei vier Anlagen das Restaurant dauerhaft geschlossen – ohne entsprechende Hinweise darüber an der Autobahn.