Schlechte Bremseigenschaften ADAC stellt bei Sommerreifen »besorgniserregende« Unterschiede fest

Kurz bevor für viele Autofahrerinnen und Autofahrer der jährliche Wechsel von Winter- zu Sommerreifen ansteht, hat der ADAC Modelle für die warme Jahreszeit getestet. Die Qualität der Autoreifen hat sich in den vergangenen 50 Jahren »enorm verbessert«, so der ADAC . Der Autoclub hat fünfzig Modelle in der Dimension 205/55 R16 unter die Lupe genommen. Diese beliebte Größe kommt für viele Autos der Kompaktklasse infrage.