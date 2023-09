Die Fahrten mit dem Auto sollten Einzelfälle bleiben . »Wer in Ausnahmefällen auf das Auto nicht verzichten kann, sollte keinesfalls direkt vor der Schule, womöglich sogar in zweiter Reihe parken, sondern mit etwas Abstand, damit die Kinder den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen können«, so Kruse. An manchen Schulen, wie der Martin-Luther-Grundschule in Northeim, seien bereits spezielle »Elternhaltestellen« eingerichtet worden.