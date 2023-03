Surfen im Kondensstreifen

Das DLR-Team fliege nah hinter dem Testflugzeug hinterher und nehme Abgasproben in etwa 100 Meter Abstand, erklärte Voigt. »Alternativ surfen wir mit der Falcon in Kondensstreifen in einigen Kilometern Entfernung hinter dem A321neo, nachdem sie sich vollständig gebildet haben.« Zum Vergleich werden auch herkömmliches Kerosin und verschiedene Varianten des Ökosprits getestet.