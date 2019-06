ADAC-Untersuchung In diesen Städten ist der Nahverkehr am günstigsten

Im sonst so teuren München ist der öffentliche Nahverkehr laut einem Vergleich des ADAC mit 20 anderen deutschen Städten bei einem der beliebtesten Tickets am günstigsten. Für eine Monatskarte im Stadtgebiet (genauer: den beiden inneren "Ringen" des Tarifplans) zahlen Pendler und andere Fahrgäste 55,20 Euro.

In Hamburg ist das vergleichbare Monatsticket für vier Tarifzonen mit 109,20 Euro am teuersten. Dahinter folgen Köln und Bonn mit je 98,50 Euro. Dresden (61,50 Euro) und Hannover (63,00 Euro) sind dagegen vergleichsweise günstig. Im Schnitt kostete das Monatsticket im Vergleich des ADAC 77,50 Euro - ziemlich genau das, was Nutzer in Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Essen und Wuppertal bezahlen. Dort kostet das Ticket jeweils 77,35 Euro. Berlin liegt mit 81 Euro etwas über dem Durchschnitt. Die Wochenkarte für Erwachsene ist in der Hauptstadt mit 30 Euro die bundesweit teuerste.

Fahrräder fahren mancherorts kostenlos mit

Die Tageskarte ist mit 5,20 Euro in Stuttgart am günstigsten, im Verkehrsverbund Rhein-Sieg ist sie dagegen rund 70 Prozent teurer und kostet 8,80 Euro. Wer ein Fahrrad mitnehmen will, fährt in Frankfurt, Hamburg und Hannover besonders günstig, denn dort ist die Fahrradmitnahme kostenlos. Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr kostet das mitgenommene Fahrrad dagegen 3,60 Euro.

Als Ursachen für die hohen Preisunterschiede nennt der ADAC unterschiedliche Verkehrsangebote und Zielsetzungen städtischer Politik wie den angestrebten Grad der Kostendeckung. "Der Kunde sieht aber erst einmal nur den Preis, den er zu zahlen hat. Da kann es sich lohnen, nach speziellen Ticketvarianten und Sonderregelungen zu suchen oder über die jeweiligen Webseiten und Apps digital zu zahlen", empfiehlt daher ADAC-Mobilitätsexperte Roman Suthold. Für den Vergleich untersuchte der ADAC die Preise der sieben wichtigsten Ticketarten im jeweiligen Stadtgebiet von deutschen Städten mit mehr als 300.000 Einwohnern.