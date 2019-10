ADAC-Test Mit diesen Kindersitzen fahren Sie sicher

Welcher ist der Richtige? Beim Kauf eines Kindersitzes achten die Eltern vor allem auf die Sicherheit. Doch das ist nicht der einzige Aspekt, auf den es ankommt, wie ein Test des ADAC nun zeigt. Während über die Hälfte der zwanzig geprüften Modelle mit "gut" abschnitten, fielen vier Sitze durch. Der Grund: Sie enthielten zu viele Schadstoffe.

In den Modellen "Uppababy Mesa i-Size" und "Uppababy Mesa i-Size + i-Size Base" fanden die Tester im Bezugsstoff eine hohe Menge des Flammschutzmittels TCPP. Zwei weitere Modelle enthielten zu viel Naphtalin - ein Weichmacher für Kunststoffe, der als krebserregend gilt. Alle vier monierten Kindersitze überschritten die Grenzwerte für diese Schadstoffe und wurden entsprechend mit "mangelhaft" bewertet.

So schneiden aktuelle Kindersitze ab

Die Tester beurteilten auch Bedienung, Ergonomie und Sicherheit der Sitze. Für den Sicherheitstest schnallten die ADAC-Prüfer einen Crash-Test-Dummy im Kindersitz an und simulierten anschließend einen Aufprall. Die gute Nachricht: Alle Sitze bestanden den Frontalaufpralltest.

Das Modell "Hauck iPro Baby mit iPro Base" kam dabei allerdings an seine Grenzen. Dieses Modell besteht aus zwei Teilen: einer Basis, die über eine sogenannte Isofix-Verbindung fest mit der Fahrzeugkarosserie verbunden ist. Und zweitens aus der Babyschale, die abnehmbar auf der Basis befestigt wird.

Beim Crashtest hielt dieses Modell den Dummy zwar noch zurück, löste sich aber teilweise von seiner Isofix-Basis. Die Tester werteten den Sitz insgesamt mit "mangelhaft". Im Test bot das baugleiche Modell ohne Basis, nur mit dem Fahrzeuggurt befestigt, laut ADAC einen besseren Schutz.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Kindersitz

Vorwärts- oder rückwärtsgerichtet - wie sollte ein Kind transportiert werden?

Möglichst lange rückwärtsgerichtet in einer Babyschale. Denn im Fall einer Frontalkollision wird der Hals weniger stark belastet. Der ADAC empfiehlt, Kinder bis zu einem Alter von mindestens zwei Jahren entgegen der Fahrtrichtung zu transportieren. Dafür gibt es sogenannte Reboarder, also rückwärtsgerichtete Kindersitze. Allerdings muss bei der Verwendung so eines Sitzes oder einer Babyschale auf dem Beifahrersitz der dortige Airbag deaktiviert sein.

Wann sollte statt einer Babyschale ein Kindersitz verwendet werden?

Erst, wenn die Kopfoberkante des Kindes nicht mehr in der Schale liegt.

Worauf muss bei Sitzerhöhungen geachtet werden?

Sinnvoll sind solche Erhöhungen erst für Kinder ab circa vier Jahren, da erst dann die Schulter des Kindes stabiler ausgeprägt ist. Wichtig ist, dass der Beckengurt durch große Haken geführt wird und bei einem Unfall nicht in den Bauchbereich rutschen kann. Sitzerhöhungen mit einer Rückenstütze erhöhen die Sicherheit bei einem Seitenaufprall. Außerdem sollte man darauf achten, dass das Kind beim Schlafen nicht aus dem Gurt fällt.

Wann darf ein Kind ohne Kindersitz gesichert werden?

Kinder bis zu einer Körpergröße von 150 cm müssen mit einem geeigneten Kindersitz gesichert werden, damit auch bei größeren Kindern der Sicherheitsgurt wie bei einem Erwachsenen verläuft. Deshalb müssen auch Sitzerhöhungen ausgeprägte Gurthaken vorweisen, da der Beckengurt sonst schwere Bauchverletzungen verursachen kann. Ist ein Kind keine 12 Jahre alt, aber größer als 150 cm und der Gurt verläuft wie bei einem Erwachsenen, ist kein Kindersitz mehr vorgeschrieben.

Worauf ist beim Kauf zu achten?

Vor dem Kauf sollte man sich unbedingt an Testurteilen orientieren. Außerdem muss immer eine Einbauprobe mit Kind und dem jeweiligen Sitz im eigenen Auto gemacht werden, denn nicht jeder Kindersitz passt in jedes Fahrzeug. Bei rückwärtsgerichteten Sitzen oder Babyschalen muss auch der Gurt lang genug sein.

Welche Kinder dürfen auf den Beifahrersitz?

Bei aktivem Beifahrer-Airbag haben rückwärtsgerichtete Kindersitze auf dem Beifahrersitz nichts verloren, denn der auslösende Airbag könnte das Kind sogar töten. Für vorwärtsgerichtete Kindersitze auf dem Beifahrersitz gibt es keine rechtlichen Einschränkungen, die Warnhinweise am Sitz und die Betriebsanleitung sollten aber beachtet werden. Der ADAC empfiehlt, stets den Rücksitz zu verwenden.

Was ist mit dem mittleren Sitzplatz auf der Rückbank?

Neue Kindersitze können meist nur mit einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt befestigt werden, also muss der mittlere Sitzplatz mit so einem Gurt ausgerüstet sein. Gleichzeitig sind moderne Kindersitze etwas breiter, weshalb oft keine drei Kindersitze gleichzeitig auf eine klassische Rückbank passen. Gibt es einen passenden Sicherheitsgurt und ausreichend Platz, spricht jedoch nichts gegen den mittleren Sitzplatz.