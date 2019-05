Als der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) vor Kurzem eine Werbekampagne der deutschen Bahn kritisierte, war die Empörung in Deutschland groß. Zu sehen waren auf den Fotos der Kampagne überwiegend Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben. Palmer fragte: "Welche Gesellschaft soll das abbilden?" Und bekam Rücktrittsforderungen aus der eigenen Partei.

Die selbe Frage stellen sich nun einige User süffisant auf Twitter. Anlass ist ein Bild des Präsidiums des ADAC. Zu sehen sind darauf acht weiße Männer in Anzügen. Keine Frau.

Das neue ADAC Präsidium nach der Hauptversammlung 2019, v.l.n.r: Christian Reinicke, Ulrich Klaus Becker, Jens Kuhfuß, Hermann Tomczyk, Dr. August Markl, Kurt Heinen, Karsten Schulze, Gerhard Hillebrand pic.twitter.com/miIinjv57w — ADAC (@ADAC) 11. Mai 2019

"Es muss wieder cool und hip sein, Mitglied im ADAC zu sein"

Der ADAC hatte sich an der Rennstrecke Nürburgring getroffen, um eine neue Führung zu bestimmen. Der in seinem Amt bestätigte Vizepräsident für Finanzen, Jens Kuhfuß, verwies auf steigende Mitgliederzahlen. Ein Viertel der deutschen Bevölkerung sei heute Mitglied. Der Club müsse aber auch die junge Generation in den Blick nehmen: "Es muss wieder cool und hip sein, Mitglied im ADAC zu sein."

Mit diesem Bild dürfte der Club nun das Gegenteil erreichen. Auf Twitter spotteten User und fragten: "Wo sind die Frauen?". Ulf Poschardt, Chefredakteur der "Welt" erinnerte an zwei weibliche Rallye-Legenden. Die Französin Michèle Mouton schaffte als erste Frau den Gesamtsieg bei einem Rallye-Weltmeisterschaftslauf. Die DeutscheHeidi Hetzer war eine der wenigen Frauen die im Motorsport als Unternehmerin und Rallyefahrerin Erfolg hatten. Sie gewann mehr als 150 Preise.

Nur jede dritte Führungskraft ist eine Frau

Das Foto der ADAC-Chefriege bildet allerdings eine traurige deutsche Realität ab. Zwar sind mehr als 50 Prozent der deutschen Gesellschaft Frauen. Dennoch sind sie auffallend selten in den Führungsetagen deutscher Unternehmen zu finden: Nur knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland ist weiblich.

Zuletzt hatte das Immobilienunternehmens Engel & Völkers mit einem Foto Empörung ausgelöst. "Der Vorstand spricht über weibliche Vorbilder" hieß es unter einem Foto, das fünf weiße Männer in Anzügen zeigte.

Auch in der Politik wird darüber diskutiert, wie man Frauen stärker in Führungspositionen bringen kann: Der Frauenanteil im Bundestag ist so niedrig wie zuletzt vor 20 Jahren. Eine Möglichkeit sind etwa Quoten oder ein Paritätsgesetz, wie es zum Beispiel die SPD durchsetzen will.