Verglichen mit anderen Verkehrsteilnehmern ist die Wahrscheinlichkeit, als Fußgänger tödlich zu verunglücken, besonders hoch. Auf eine Milliarde zurückgelegter Personenkilometer kamen 2017 in Deutschland gut 14 tote Fußgänger, wie eine Studie des Versicherungskonzerns Allianz ergeben hat.

Hingegen kamen lediglich 2,4 Auto- und Motorradfahrer pro Milliarde Personenkilometer ums Leben - für Fahrradfahrer lag der Wert bei 9,3 Getöteten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Fußgänger sich für einen zurückgelegten Kilometer in der Regel viel länger im Verkehr aufhalten als etwa Autofahrer.

Gleichzeitig sind Fußgänger besonders selten an Unfällen mit Personenschaden schuld, an denen sie beteiligt sind. So waren 2017 Fußgänger nur in 26,7 Prozent dieser Unfälle der Hauptverursacher, in den anderen Fällen trugen überwiegend Auto- und Radfahrer den Großteil der Schuld.

Technik könnte viele Unfälle verhindern

Besonders gefährdet sind der Studie zufolge Senioren. "Mehr als die Hälfte der getöteten Fußgänger in Deutschland ist älter als 64 Jahre", sagte Allianz-Vorstand Jochen Haug. Der Anteil sei im vergangenen Jahr nochmals stark angestiegen - auf 56 Prozent.

Immerhin ist die absolute Zahl der Todesfälle rückläufig. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 457 Fußgänger bei Unfällen gestorben nach 483 in 2017. Anfang der Neunzigerjahre starben noch fast 2000 Fußgänger im Verkehr.

Die Zahl der Toten könnte der Studie zufolge aber noch viel niedriger liegen. Die Mehrheit der Unfälle von Fußgängern mit Autos ließe sich durch technische Hilfsmittel verhindern.

Tippen auf dem Smartphone verdoppelt Gefahr

Außer Notbremsassistenten, die Fußgänger im Frontbereich des Pkw erkennen und notfalls den Wagen stoppen, fordern die Studienautoren Systeme, die Fußgänger beim Rückwärtsfahren erkennen und eingreifen. Laut der Untersuchung ereignen sich gut 40 Prozent der Unfälle im Frontbereich von Pkw, gut 20 Prozent beim Rückwärtsfahren.

Aber auch die Fußgänger selbst könnten viel tun, um ihre Sicherheit zu erhöhen. Laut der Erhebung tippt fast jeder zweite Befragte beim Gehen öfter auf seinem Handy oder fotografiert mit dem Smartphone. Zwei Drittel telefonieren beim Gehen.

"Die Nutzung elektronischer Geräte erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Fußgänger, einen Unfall zu erleiden", sagte Haug. Beim Musikhören steige das Risiko um mehr als das Vierfache, beim Texten um das Doppelte.