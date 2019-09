Pilotversuch abgeschlossen Australien setzt künstliche Intelligenz gegen Handynutzung am Steuer ein

Im australischen Bundesstaat New South Wales gehen die Behörden mit einer neuen Technologie gegen Autofahrer vor, die ihr Handy während der Fahrt nutzen. Das System arbeitet mit Kameras, deren Bilder mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Dadurch sollen schwere und tödliche Unfälle verhindert werden.

Das System besteht aus zwei Kameras, von denen eine das Nummernschild des Fahrzeugs erfasst, wie das US-Magazin Time berichtet. Die zweite Kamera ist erhöht angebracht, beispielsweise an einem Ampelmast, und registriert, was Fahrer und Beifahrer mit den Händen anstellen. Eine künstliche Intelligenz wertet die Bilder aus und erkennt, ob die Insassen ein Mobiltelefon in der Hand haben. Ist das der Fall, schlägt das System Alarm, woraufhin ein Beamter das Ergebnis verifizieren muss.

Bereits 100.000 Autofahrer erwischt

In einem jetzt abgeschlossenen Pilotversuch haben zwei dieser Kamerasysteme innerhalb von sechs Monaten insgesamt 8,5 Millionen Fahrzeuge überprüft und dabei mehr als 100.000 Autofahrer der Nutzung des Smartphones überführt. Den Verkehrssündern droht ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet 212 Euro und zusätzlich Strafpunkte in der nationalen Verkehrssünderkartei.

Bis Dezember soll das Projekt aufgestockt werden - auf insgesamt 45 dieser Erkennungssysteme. Der Großteil der Anlagen soll fest installiert, andere als mobile Kontrollen eingesetzt werden. Bis 2023 wollen die Betreiber so rund 135 Millionen Überprüfungen durchführen. Derzeit sind im Bundesstaat New South Wales rund 5,2 Millionen Fahrzeuge zugelassen.

Die Entwicklerfirma Acusensus baut das System derzeit auch in Indien auf. Ob die Technik auch nach Europa kommen könnte, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.