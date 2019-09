Autoersatzteile wie Motorhauben, Kotflügel oder Scheinwerfer sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden - und damit auch die Reparaturkosten nach Unfällen. Das geht aus einer Untersuchung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Demnach kosten beispielsweise Rückleuchten inzwischen doppelt so viel, wie noch vor sechs Jahren.

Der GDV beobachtet die Preisentwicklung seit 2013. In dieser Zeit stiegen die Kosten für Ersatzteile deutlich schneller als die Inflationsrate: Pkw-Ersatzteile verteuerten sich im Schnitt um fast 30 Prozent, während der Verbraucherpreis-Index im selben Zeitraum um 8,8 Prozent stieg.

Demnach kostete ein Pkw-Schaden die Kfz-Haftpflichtversicherer im Jahr 2013 im Schnitt rund 2400 Euro. Im vergangenen Jahr habe die durchschnittliche Schadenssumme bei 2800 Euro gelegen. Das habe laut GDV bei den Versicherern zu steigenden Reparaturkosten nach Unfällen geführt.

Am stärksten stieg seither der Preis für Rückleuchten - um mehr als die Hälfte auf im Schnitt 212 Euro im laufenden Jahr - pro Rückleuchte. Der Preis für Kofferraumklappen legte zwischen 2013 und 2019 um immerhin 40 Prozent auf durchschnittlich 665 Euro zu. Betrachtet man nur das vergangene Jahr, stiegen die Ersatzteilpreise von August 2018 bis August 2019 im Schnitt um vier Prozent.

Preise für Auto-Ersatzteile 2018 und 2019 Ersatzteil Preis August 2018 Preis August 2019 Entwicklung Crashbox vorn 64 € 69 € 6,8 % Kotflügel vorn 223 € 238 € 6,6 % Scheinwerfer 689 € 725 € 5,2 % Stoßfängerquerträger hinten 162 € 171 € 5,1 % Motorhaube 485 € 509 € 5,0 % Seitenwand hinten 597 € 625 € 4,7 % Tür hinten 592 € 619 € 4,6 % Kühler 301 € 315 € 4,6 % Stoßfängerquerträger vorn 176 € 184 € 4,5 % Stoßfänger hinten 388 € 405 € 4,4 % Windschutzscheibe 421 € 440 € 4,4 % Tür vorn 567 € 591 € 4,2 % Kofferraumklappe 639 € 665 € 4,1 % Kühlergrill 132 € 136 € 3,6 % Stoßfänger vorn 409 € 424 € 3,5 % Rückleuchten 205 € 212 € 3,4 % Kondensator 353 € 364 € 3,0 % Parksensor hinten 95 € 97 € 2,8 % ACC Radar Front 943 € 967 € 2,5 % Radar Totwinkelwarner 641 € 640 € -0,1 % Durchschnittliche Preise für Ersatzteile von 34 im Zeitverlauf vergleichbaren Fahrzeugtypen (inkl. MwSt.); Quelle: GDV

Die hohen Preise liegen aus Sicht der Versicherer auch am sogenannten Designschutz, der Herstellern von sichtbaren Autoersatzteilen ein zeitlich begrenztes Monopol auf die Erscheinungsform der Teile einräumt. Werkstätten dürfen dann nicht auf günstigere Alternativen von freien Herstellern zurückgreifen.

Gesetz soll Preisanstieg stoppen

Die Bundesregierung will das ändern - mit einen Gesetzentwurf, der den Designschutz aufheben will. Autoteile sollen dadurch günstiger werden. Das Gesetz soll allerdings nur für Designs gelten, die nach dem 1. Januar 2020 eingereicht werden. Den Händlern geht das nicht weit genug. Die Autoindustrie wiederum wehrt sich generell gegen die Aufhebung des Designschutzes. Sie sieht darin eine wichtige Voraussetzung für Investitionen und Innovation.

Für die Untersuchung hat der GDV 34 verschiedene Fahrzeugtypen recherchiert. Die Auswahl der Fahrzeuge umfasst dabei mehrere Hersteller und Kleinwagen ebenso wie Oberklasse-Modelle. Es wurden Preise von Ersatzteilen erhoben, die nach Unfällen häufig ausgetauscht werden müssen - vom vorderen Stoßfänger bis zum Parksensor. Welche Teile am teuersten geworden sind und was sie derzeit kosten, sehen Sie in der Fotostrecke.