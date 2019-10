Experiment am Max-Planck-Institut Farbkleckse bringen selbstfahrende Autos durcheinander

Autonom fahrende Autos gelten als wichtige Technologie der Zukunft. Sie sollen die individuelle Mobilität revolutionieren, Scharen von Roboter-Fahrzeugen dürften bald durch den Verkehr wuseln. Buchbar per App, sollen für die Kunden bei Fahrten mit ihnen nur ein Bruchteil der Kosten einer Taxifahrt entstehen. Weil der größte Kostenfaktor fehlt - der menschliche Fahrer. An dieser Technologie arbeiten deshalb nicht nur klassische Autohersteller, sondern auch Technologiefirmen wie die Google-Mutter Alphabet.

Doch noch sind die Autopilot-Systeme längst nicht so robust, wie gehofft wurde. Damit die Fahrzeuge jemals zu einer Alltagstechnologie werden, müssen sie sicher im Straßenverkehr unterwegs sein und verlässlich Hindernisse sehen können. Dafür liefern Kameras permanent Daten, die das Auto dann richtig interpretieren muss. Genau diese Fähigkeit haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Tübingen in einem Versuch lahmgelegt - mit einem kleinen, bunten Fleck.

MPI-IS Dieses Muster verwirrte die optischen Flussalgorithmen

Die Interpretation der Kamerabilder übernehmen in fortgeschrittenen Systemen optische Flussalgorithmen. Sie basieren auf sogenannten neuronalen Netzen, eine Form der künstlichen Intelligenz, die ähnlich wie die Mechanismen des Gehirns funktioniert. Offenbar sind aber diese Algorithmen verblüffend einfach zu stören - mit einem blau-roten Muster. "Wir haben drei, vielleicht vier Stunden gebraucht, um das Muster zu erstellen", erklärt Anurag Ranjan, einer der Autoren der Studie.

Kleiner Fleck führt zu schweren Berechnungsfehlern

Selbst wenn sich das Muster im von der Kamera erfassten Bild nicht bewegt, wie zum Beispiel auf einem Verkehrszeichen, könne es den Forschern zufolge dazu führen, dass die neuronalen Netze falsch rechnen - und plötzlich gar keine Bewegung mehr erkennen. So war der Algorithmus in einem Versuch nicht in der Lage, die Bewegungen einer Versuchsperson zu erkennen, solange das Muster im Bild zu sehen war.

Verdeckte die Person dagegen das Muster, erkannte das System die Bewegungen des Probanden. Auch wenn die Kamera bei dem Laborversuch am Muster, das positioniert war wie ein Verkehrszeichen, vorbeifuhr, war dieser Effekt zu beobachten.

Der Fleck mit dem Muster muss dafür nicht einmal besonders groß sein: Den Forschern zufolge reicht eine Größe von einem Prozent des gesamten Bildausschnitts, den das System erfasst, aus, um das System anzugreifen und zu schweren Berechnungsfehlern zu verleiten. Je größer der Fleck sei, desto schlimmer werden den Forschern zufolge auch die Auswirkungen. Über diese Ergebnisse hatten die Forscher Autohersteller, die selbstfahrende Modelle entwickeln, vor der Veröffentlichung ihrer Studie informiert. Die hätten darauf nach Angaben des Max-Planck-Instituts jedoch nicht reagiert.

Trotzdem ist die Gefahr, dass aktuell verfügbare Autos betroffen sind, sehr gering, sagt Oliver Wasenmüller vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz: "Tiefe neuronale Netze werden heute noch sehr selten in der Serie verwendet, hier werden eher traditionelle Verfahren angewandt, die nicht auf diese Täuschung hereinfallen."

Menschen sehen Tempo 30, das Auto liest Tempo 100

Die optischen Flussalgorithmen gelten jedoch als wahrscheinliche Komponente künftiger selbstfahrender Autos. "Neuronale Netze sind in der Objekterkennung wichtig, also beim Sehen von Verkehrszeichen und Fußgängern", erklärt Oliver Wasenmüller. Man könne mit so einem Muster beispielsweise aus einem Schild, dass fürs menschliche Auge Tempo 30 zeigt, für das Auto ein Tempo-100-Schild machen.

"Dieses Problem lässt sich aber in den Griff kriegen", so Wasenmüller. Entweder indem man das neuronale Netz trainiert, solche Störmuster zu erkennen und auszusortieren. Oder durch Redundanz, also zusätzliche Systeme, die das gleiche Schild mit einem anderen Algorithmus prüfen und deshalb nicht auf die Täuschung hereinfallen.