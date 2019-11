61 statt 50 km/h Frau mit Kinderwagen geblitzt

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Das war - zumindest aus der Sicht eines Autofahrers - eine Frau in Balve (Nordrhein-Westfalen). Dort hatte sich am vergangenen Montag ein Messwagen der Polizei für eine Geschwindigkeitskontrolle in einer Tempo-50-Zone postiert.

265 Mal löste der Blitzer nach Angaben der Polizei aus - in einem Fall erwischte es jedoch eine Frau mit Kinderwagen. Sie schob den Wagen mit einem Kleinkind genau in dem Moment durch die Messstelle, als diese einen VW Golf mit 61 km/h erwischte. Weil die Frau das Kennzeichen des Autos versperrte, ersparte sie dem Autofahrer ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro.