CO2-Vorgaben BMW i3 wird doch bis 2024 weitergebaut

Das Elektroauto BMW i3 soll noch länger produziert werden. "Der i3 wird noch bis in das Jahr 2024 weitergebaut", sagte Julian Friedrich, Sprecher des Werks in Leipzig gegenüber der "Leipziger Volkszeitung". Dass das seit 2013 gebaute Modell nun weitere fünf Jahre vom Band rollt, könnte auch damit zu tun haben, dass BMW die neuen CO2-Vorgaben erfüllen muss.

Noch im September hatte BMW-Marketingchef Pieter Nota angedeutet, dass es für den i3 keinen Nachfolger geben werde. Ein endgültiges Datum zum Produktionsstopp nannte er damals aber nicht. Nota begründete die Entscheidung damit, dass BMW die Elektrifizierung anderer Modelle vorantreiben wolle. Da BMW seine Modelle nach spätestens sieben Jahren aktualisiert, hatten Experten fest mit einem baldigen Produktionsstopp gerechnet. Außerdem drängen zunehmend neue Elektroautos auf den Markt, die dem i3 technisch deutlich überlegen sind. Mit einer derartigen Verlängerung der Produktionsdauer haben daher die wenigsten gerechnet.

BMW braucht den i3

Laut BMW ist der i3 wirtschaftlich noch sehr erfolgreich. Nach Angaben des Herstellers stiegen die Verkaufszahlen im Jahr 2019 um rund 20 Prozent. Es gebe somit keine Gründe, die Produktion einzustellen. Zudem ist der i3 BMWs einziges Elektroauto. So lange es kein anderes Batterie-Modell im Portfolio gibt, sind die Bayern auf den i3 angewiesen, um die ab 2020 geltenden strengeren CO2-Vorgaben erfüllen zu können.

Damit der i3 in den nächsten Jahren wettbewerbsfähig bleibt, will BMW das Modell technisch weiter aufwerten. So kündigte BMW-Chef Oliver Zipse an, dass die Batterie und das Bedienkonzept des i3 technisch nochmal deutlich weiterentwickelt werden soll. Derzeit hat das 38.000 Euro teure Elektro-Modell eine Reichweite von 359 Kilometer nach NEFZ-Norm. Real sollen damit laut BMW mit einer Ladung bis zu 260 Kilometer möglich sein.

Der kurz nach dem i3 erschienene Hybrid-Sportwagen i8 wird dagegen bereits Ende April 2020 eingestellt. Auch dieses Modell wird in Leipzig produziert. BMW hatte für die beiden Modelle in Leipzig 400 Millionen Euro in den Aufbau der Produktion investiert.