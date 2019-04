Forderung der Hamburger CDU Ein-Euro-Ticket für alle, die ihr Auto abmelden

2,5 Millionen Menschen nutzen täglich die öffentlich Verkehrsmittel in Hamburg. Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft möchte, dass es in Zukunft noch mehr werden. Dabei soll ein Jahresticket für 365 Euro helfen. Um das zu erhalten, muss man allerdings sein Auto abmelden. Um Missbrauch durch Ehepaare oder Familien zu verhindern, müssen alle Autos des jeweiligen Haushalts abgemeldet werden.

"Das kommt am Ende allen Hamburgern zugute", erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dennis Thering. Damit knüpft die Hamburger CDU eine Forderung des Fraktionschefs der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, auf. Hofreiter forderte im Oktober des Jahres 2018, solche Tickets in allen deutschen Verkehrsverbunden einzuführen.

Das Jahresticket für 365 Euro gibt es bereits in Wien, dort besitzen 760.000 Menschen so eine Fahrkarte. Damit ist die Anzahl dieser Tickets in der österreichischen Hauptstadt größer als die der zugelassenen Autos. Die Stadt bezuschusst den öffentlichen Nahverkehr dort mit rund 500 Millionen Euro im Jahr.