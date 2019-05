Langes Wochenende Fast jede Fahrt könnte im Stau enden

Ausflügler müssen sich am kommenden langen Wochenende auf Stau einstellen. Am Mittwochnachmittag und beim Rückreiseverkehr am Sonntagnachmittag könnte fast jede Fahrt im Stau enden, warnte der ADAC. Unter anderem, weil nicht wenige der mehr als 500 Baustellen zum Nadelöhr werden.

Besonders staugefährdet sind über Christi Himmelfahrt die Großräume der deutschen Großstädte sowie die Fernstraßen in Richtung Alpen im Süden beziehungsweise an die Küste im Norden. Der ADAC empfiehlt deshalb, auf Freitag und Samstag auszuweichen.

Lkw-Blockabfertigung im Inntal könnte für zusätzliche Staus sorgen

Zusätzlich finden am Mittwoch und Freitag auf der österreichischen Inntalautobahn A 93 Blockabfertigungen für Lastwagen statt, die für weitere Staus sorgen könnten. Die folgenden Autobahnen haben das größte Staupotenzial:

A 1 Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund

A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

A 3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe - Basel

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte

A 7 Hamburg - Flensburg - A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Auch in einigen Nachbarländern sorgt der Feiertag für Ausflugsverkehr, besonders staugefährdet sind die Tauern-, Brenner- und Gotthard-Autobahn.