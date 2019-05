DB-Navigator Mit der Bahn-App den Elektroscooter buchen

Um noch mehr Kunden in ihre Züge zu locken, muss die Bahn allerhand verbessern: Die Züge sollten pünktlicher sein, sauberer und zuverlässiger. Aber es gibt da noch eine andere Hürde, an der viele Menschen beim Umstieg auf die Schiene scheitern. Es nennt sich: die letzte Meile. Sie erstreckt sich von der Wohnungstür bis zum Bahnhof, oder dem Bus oder der U-Bahn bis dahin. Immer mehr Angebote sollen diese Lücke schließen: Neben Carsharing-Autos und Mieträdern sind das schon bald auch Elektroscooter, die man an jeder Ecke ausleihen kann. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL+.)

Nur wie soll der Kunde da die Übersicht behalten? Die Bahn will dabei nun Abhilfe leisten. Deshalb entwickelt sie eine grundlegend neue Version ihrer Smartphone-App DB Navigator. Nach Informationen des SPIEGEL soll es damit möglich sein, neben Zügen und Nahverkehrstickets auch Carsharing-Wagen, Mietfahrräder oder auch E-Scooter buchen und bezahlen zu können. Das Projekt soll alle verfügbaren Fortbewegungsmittel anbieten und personalisierte Angebote erstellen.

Die Bahn investiert einen dreistelligen Millionenbetrag in das neue Angebot und erhofft sich damit, die führende Mobilitäts-Anwendung auf Smartphones in Deutschland anzubieten. Die Integration auch anderer Verkehrsträger für die Wege zwischen Bahnhof und Wohnung soll der Bahn neue Kunden zutragen. "Die Schiene wird das Rückgrat der Verkehrswende ", sagte der Vorstand für Personenverkehr der DB, Berthold Huber, dem SPIEGEL.

Derzeit nutzen über neun Millionen Menschen regelmäßig monatlich den DB Navigator. Mit ihm lassen sich neben Fernzügen auch immer mehr Fahrverbindungen in Tarifverbünden des Öffentlichen Personennahverkehrs suchen und buchen. 29 Verkehrsverbünde sind angeschlossen, 6,3 Millionen Verbundtickets im vergangenen Jahr verkauft. Bei den Fernzügen verkauft die Bahn erstmals mehr Tickets über den DB-Navigator als in ihren Reisezentren.