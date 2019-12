Aufstocken der Kaufprämie für E-Autos

In der Debatte um die Mobilität der Zukunft setzte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im November mit der Aufstockung der Kaufprämie für Elektroautos das völlig falsche Signal - zumindest, wenn wir darüber reden, wie wir uns in Städten fortbewegen möchten. Dort kommen wir nämlich nicht weiter, wenn wir uns auf Antriebsarten konzentrieren, statt Investitionen von einer anderen Ressource abhängig zu machen: dem Platz. Jegliche Subventionierung des Individualverkehrs, der darauf ausgerichtet ist, leeren Raum durch die Stadt zu bewegen, ist falsch. Wir sollten in Metropolregionen nicht länger am Konzept Auto festhalten. Die immense Summe von 3,5 Milliarden Euro, die der Bund nun in den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Autos stecken will, sollte besser in Wege investiert werden, die platzsparenden Transport ermöglicht: Fahrräder und der Öffentliche Personennahverkehr sind da die Klassiker. Oldie but goldie.

Von Lena Frommeyer

125er-Führerschein für alle

90 Minuten Theorie, fünf Fahrstunden, und ab auf die 125er-Maschine. Mit diesem Konzept machte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Schlagzeilen, kurz vor Jahresende stimmte der Bundesrat dem Vorschlag zu. Scheuer will Autofahrern so das Fahren von Leichtkrafträdern ermöglichen, gegen den Rat sämtlicher Experten und Ministerien. Doch der Plan ist nicht nur gefährlich, auch das Ziel des Ministers ist damit nicht zu erreichen. Denn Scheuer wollte mit dem Konzept die Mobilität auf dem Land verbessern - dachte dabei aber wie so oft nur an eine Gruppe: Autofahrer. Denn wer den 125er-Schein im Schnellverfahren machen will, muss älter als 25 sein und seinen Autoführerschein mindestens fünf Jahre besitzen. Wer keinen Führerschein hat, bleibt also - wie bisher - mobilitätstechnisch außen vor. Mehr Mobilität auf dem Land ginge auch deutlich sicherer. Mit einem flächendeckenden ÖPNV, der häufiger fährt als zweimal täglich. Denn den können auch diejenigen nutzen, die keinen Führerschein haben.

Von Emil Nefzger

Verkehrsminister Andreas Scheuer

Die Jahresbilanz von Andreas Scheuer (CSU) fällt dürftig aus und ist dem wichtigen Amt eines Verkehrsministers nicht angemessen. Scheuer erinnert an einen Schuljungen, der bei jeder Frage den Finger schnippend in die Höhe reißt und "ich, ich, ich" brüllt. Pkw-Maut? Na klar! Elektrostehroller? Unbedingt! Und was hat es gebracht? Die gescheiterte Pkw-Maut beschert Scheuer nun einen Untersuchungsausschuss, außerdem drohen ihm Klagen und den Steuerzahlern Kosten von rund 500 Millionen Euro. Die als Mobilitätsalternative angekündigten Elektrostehroller entlasten aller Voraussicht nach weder den Verkehr noch die Umwelt. Stattdessen liegen sie zu Tausenden auf den Gehwegen der Großstädte herum. Und das sind nur ein paar Beispiele. Höchste Zeit, dass das seit einem Jahrzehnt CSU-geführte Ministerium endlich eine Ablösung bekommt. Eine nachhaltige und verantwortungsvolle Verkehrspolitik ist jetzt mehr denn je das Gebot der Stunde. Mit Scheuer wird es sie nicht geben.

Von Christian Frahm

Fortgesetzter Größenwahn

Rund 3000 Kilokalorien verbraucht ein erwachsener Mensch pro Tag im Durchschnitt. Wenn er sich jedoch regelmäßig Nahrung mit - sagen wir - 5000 Kilokalorien zuführt, wird er dick. Woher diese Kalorien stammen, ist dabei unbedeutend für die Leibesfülle. Was das mit Autos zu tun hat? Ganz einfach: Die allermeisten Autos, die hierzulande von vielen Nutzern als völlig selbstverständlich angesehen werden, sind in Wahrheit überdimensioniert - es sind im übertragenen Sinn sozusagen 5000-Kilokalorien-Karren, wo 3000 ausreichen würden. Das Groteske nun: Mit den als "Klimarettungswagen" gefeierten Elektroautos wird dieser Größenwahn nahtlos weitergeführt. Ein paar Beispiele aus heimischer Produktion: Mercedes EQC, 408 PS Leistung, 2,5 Tonnen; Audi E-Tron Quattro, 408 PS Leistung, 2,5 Tonnen; Porsche Taycan, 680 PS, 2,3 Tonnen. Man muss kein Kenner sein, um zu ahnen: Diese Autos sind zu dick - in jeder Hinsicht. Auf diese Art trägt Elektromobilität zu keinerlei positiver Veränderung bei.

Von Jürgen Pander

BMW X7

Mit dem X7 hat BMW eine buchstäblich große Chance vertan. Dass die Bayern für ein SUV von 5,15 Metern Länge und einem Gewicht von 2,3 Tonnen an den Klimapranger gestellt werden, muss ihnen klar gewesen sein. Sie haben den Wagen trotzdem gebaut - halbherzig. Denn statt mit mehr Noblesse und zum Beispiel mit Loungeliegen im Fond und vor allem mit ihrem V12-Motor die Lücke zum Rolls -Royce Cullinan oder zum Bentley Bentayga zu schließen, ist der X7 nur eine aufgeblasene Version des X5 geworden. Nur länger, fetter, teurer und durstiger. Weil aber der X5 schon mehr als groß ist und es einem innen an nichts fehlt, wird der X7 damit überflüssig. Die Kunden scheint es im SUV-Wahn nicht zu stören - gemessen an den monatelangen Lieferfristen läuft der luxuriöse Lulatsch trotz des verhinderten Aufstiegs bestens.

Von Thomas Geiger

Dienstwagenregelung bei Plug-in-Hybriden

Einerseits deckelt der Staat endlich das Prämienprogramm bei Plug-in-Hybriden, wenn diese einen bestimmten Neupreis übersteigen. Das ist gut. Bei der neuen Dienstwagenregelung allerdings zeigen sich die Experten von Finanzminister Scholz unerfreulich spendabel. Sie trat Anfang dieses Jahres in Kraft. Autofahrer, die ihren Plug-in-Hybrid sowohl dienstlich als auch privat nutzen, können die bislang übliche, pauschale Ein-Prozent-Regelung nun auf den halben Bruttolistenpreis als geldwerten Vorteil ansetzen. Eine Höchstsumme gibt es nicht, nur zwei Kriterien: CO2-Ausstoß unter 50 g/km oder mehr als 40 Kilometer elektrische Reichweite. Letzteres schafft beispielsweise knapp ein Porsche Panamera E-Hybrid in der Basisausstattung (113.223 Euro). Der Käufer müsste hier monatlich 565 Euro weniger als Einkommen versteuern als bei einem gleich teuren Benziner. Weil Autos dieses Segments aber häufig auf langen Strecken bewegt werden, verpufft der Nutzen des Elektroantriebs, der Plug-in-Hybrid emittiert dann erheblich mehr CO2 als viele nicht geförderte Modelle und erst recht mehr als jeder Diesel in dieser Klasse.

Von Michael Specht

Harley-Davidson LiveWire

Eigentlich hat die LiveWire von Harley-Davidson das Zeug dazu, als Top-Motorrad 2019 durchzugehen: Das erste elektrische Motorrad des amerikanischen Herstellers könnte eine neue Generation von Motorradfahrern begeistern. Schickes Design, von null auf hundert in drei Sekunden, Batteriekapazität von 15,5 kWh, eine Reichweite von 158 Kilometern, sowie Hightech an Bord bis zum Abwinken - dass sich der erste große Hersteller endlich mit einem Motorrad auf den Elektro- und Zukunftsmarkt traut, ist ehrenwert. Harley-Davidson will die LiveWire ab Frühjahr 2020 ausliefern. Vorbestellungen gibt es bislang aber nur in homöopathischen Dosen. Das liegt nicht zuletzt an der Preispolitik der Amerikaner. Ist es Hochnäsigkeit, ist es schiere Habgier? Während vergleichbare E-Bikes von Energica oder Zero um die 24.000 Euro kosten, ruft Harley-Davidson für die LiveWire 32.995 Euro auf. 9000 Euro Aufpreis für einen verblassenden Markennamen, so macht man sich keine neuen Freunde.

Von Jochen Vorfelder

Städtische Scooter-Plage

Im Sommer brach der Elektrostehroller-Tsunami über Deutschland herein. Seit die Akku-Mobile mit Lenkstange und Elektromotor auf die Straßen dürfen, fallen sie in den großen Städten vor allem als wahllos herumliegender Elektroschrott der Sharinganbieter auf, diese werden der Lage seitdem nicht Herr. Elektrostehroller sind schon in Baumkronen gelandet, sie werden in Hafenbecken geschleudert, ins Meer, gar auf die Autobahn. Die teils gefährlichen Überreaktionen zeigen: Das Projekt geht in die Hose. Die Mikromobile tragen nicht wie erhofft zur Mobilitätswende bei. Das Auto ersetzen sie kaum, vielmehr den ÖPNV oder gar Fußwege - meist solche von Touristen, die auf die wackeligen Bretter umsteigen und sich in ausgelassener Urlaubslaune selbst gefährden. Ohnehin dicht befahrene Straßen und Fahrradwege sind seither nur voller geworden. Die sogenannte "Letzte Meile" gibt es in der Innenstadt eigentlich nicht, Am ehesten dürfte die noch am Stadtrand liegen, wo vielleicht die letzte Chance der ramponierten Mobilitätshoffnung des Jahres wartet. Nur: Das große Geld erwartet die Anbieter dort kaum.

Von Stefan Weißenborn

Aerodynamik-Killer SUV

Wer erinnert sich noch an den Opel Calibra? "Aerodynamik-Weltmeister" durfte sich das Sportcoupé vor 30 Jahren nennen, wegen des sensationellen Luftwiderstandsbeiwerts von 0,26 cw. Auch Audi und andere Hersteller legten sich ins Zeug, um möglichst strömungsgünstige Autos zu bauen. Denn für den Kraftstoffverbrauch ist die Aerodynamik bei Geschwindigkeiten ab 60 km/h der maßgebliche Faktor. Und heute? Macht die SUV-Mode alle Anstrengungen zunichte. Zwar schicken die Hersteller ihre neuen Modelle weiter in den Windkanal. Doch die Aerodynamik hängt nicht nur vom cw-Wert, sondern auch von der Stirnfläche ab. Und hier schneiden SUV mit der Front eines Bücherregals deutlich schlechter ab als klassische Limousine oder Kombi. Beispiel Opel: Strömungsgünstig fahren Astra und Insignia. Doch die Renner bei den Kunden heißen Crossland X, Mokka X und Grandland X - europaweit. Markenübergreifend liegen die höchsten Zuwachsraten seit Jahren beim SUV-Segment. Die Folge: Spritverbrauch und CO2-Ausstoß steigen an.

Von Haiko Prengel

Eine Messe zum Vergessen

Im Herbst 2019 wurde endgültig klar, was sich schon lange abzeichnet: Wenn sich die Frankfurter Automesse IAA nicht drastisch wandelt, dann ist sie bald Geschichte. Das Messe-Motto lautete zwar "Driving Tomorrow", zu sehen war davon allerdings wenig. Schon im Vorfeld schlug der IAA so viel Protest entgegen, wie wohl noch nie zuvor. Mit Blick auf das, was in Frankfurt als Mobilität der Zukunft verkauft wurde, wundert es jedoch kaum, dass Zehntausende Menschen lieber protestierend auf die Straßen, als interessiert durch die Messehallen gingen. Etwa 25 Automarken blieben der IAA gänzlich fern. Und diejenigen, die kamen, setzten auf Altbewährtes in neuer Verpackung. Zig Hersteller verkauften tonnenschwere SUV-Modelle unter dem Deckmantel Plug-in-Hybrid oder Elektroauto als innovative Mobilitätskonzepte. Großen Anklang findet das nicht mehr. Im Vergleich zur Messe vor vier Jahren, im Herbst 2015, hatte sich die Besucheranzahl fast halbiert. Nur noch knapp 560.000 Menschen kamen nach Frankfurt

Von Martin Wittler

Tempolimit-Debatte

Kurz hatte man 2019 das Gefühl, es kommt Bewegung in die Tempolimitdebatte, es gab hitzige Diskussionen, landauf, landab. Im Oktober dann der Showdown im Bundestag: 126 Stimmen dafür, 498 dagegen. Dabei sind die Fakten eindeutig: Umweltbelastungen würden verringert (gering, aber doch), der Verkehr würde fließender, das Unfallrisiko drastisch gesenkt. Warum die Ablehnung? Mal heißt es, das Tempolimit spreche "gegen jeden gesunden Menschenverstand" (Andreas Scheuer, CSU) oder sei eine "ideologische Forderung" (Karl Holmeier, CSU). Zu hören war auch, die persönliche Freiheit sei in Gefahr. Doch gilt die tatsächlich auch da, wo andere gefährdet werden? Dass sich populistische Phrasen gegen Fakten durchsetzen, ist symptomatisch. Ein Kompromiss? Kommt wohl nicht! Tempolimit bei 150? Zwischen sechs und 22 Uhr? Lösungen, um die Straßen sicherer, sauberer und komfortabler zu machen, gibt es - doch das Thema ist wieder vom Tisch. Was für ein Flop!

Von Matthias Kriegel

Die Elektroauto-Studie des Hans-Werner Sinn

Sind Elektroautos in Wahrheit schmutziger als Diesel oder Benziner? Das behauptete im Frühjahr Hans-Werner Sinn, Ex-Chef des Münchener Wirtschaftsforschungsinstituts ifo. Er und zwei Co-Autoren rechneten vor, ein Tesla Model 3 verursache deutlich mehr Kohlendioxid (CO2) als ein Mercedes C 220d - weil viel Kohlestrom für Herstellung und Betrieb der E-Autos benötigt werde. An der Studie ist allerdings vieles problematisch. So vergleicht sie nur zwei Automodelle und schlussfolgert, die Batterietechnologie sei generell unterlegen. Zudem trifft Sinn zahlreiche fragwürdige Annahmen. So sei die energieintensiv produzierte E-Auto-Batterie nach 150.000 Kilometern schrottreif. Dabei zeichnet sich inzwischen ab, dass die Akkus länger halten. Zudem bezog sich Sinn auf eine umstrittene Studie mit veralteten Daten zur CO2-Intensität der Batterien. Sie wurde zuletzt aktualisiert. Bizarr mutet an, wie sich Sinn die europäische Elektroautoförderung erklärt: Zu der hätten sich französische Autoindustrie und EU-Institutionen verschworen - um der deutschen Fahrzeugbranche mit ihren erfolgreichen Verbrennerautos zu schaden.

Von Nils Sorge

