Unfallbilanz 2019 So wenige Verkehrstote wie nie zuvor

In diesem Jahr hat es nach einer Schätzung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) so wenige Verkehrstote gegeben wie noch nie. Die Zahl der Getöteten habe sich demzufolge gegenüber dem Vorjahr um etwa sechs Prozent auf 3080 verringert. Das sei die niedrigste Zahl, die jemals verzeichnet worden sei, so eine Sprecherin.

Besonders positiv sei die Entwicklung bei Kindern unter 15 Jahren. Hier werde ein beträchtlicher Rückgang um fast 20 Todesopfer auf das Niveau von 2017 erwartet. Bei jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) werde mit etwa 350 Getöteten der niedrigste jemals verzeichnete Wert für diese Altersgruppe erreicht.

Zahl der Unfälle mit Personenschaden sinkt

Einen deutlichen Rückgang gebe es auch bei der Zahl der getöteten Motorradfahrer: Sie reduzierte sich demnach um zehn Prozent auf annähernd 550. Auch bei der Zahl der Unfälle mit Personenschaden erwartet die BASt einen klaren Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf etwa 301.000 Unfälle. Gleichzeitig stieg die Gesamtfahrleistung um etwa 0,8 Prozent auf 757 Milliarden Fahrzeugkilometer.

Die BASt bringt immer zum Jahresende eine Prognose der Unfallzahlen des noch laufenden Jahres heraus, um frühzeitig über die Entwicklung der Verkehrssicherheit Bilanz ziehen zu können. Die Schätzung basiert nach Angaben der Behörde auf den Daten der ersten acht bis neun Monate. Die Zahlen für die verbleibenden drei bis vier Monate würden mithilfe von Zeitreihenmodellen prognostiziert, bei denen auch meteorologische Variablen berücksichtigt werden, um den Einfluss des Wetters auf die Unfallzahlen miteinzubeziehen. So führt im Winter schlechtes Wetter zwar zu steigenden Unfallzahlen, aber einer kleineren Anzahl Getöteter, da vor allem ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer, aber auch Fußgänger öfter auf den Öffentlichen Nahverkehr umsteigen.