In Berlin und Brandenburg enden am kommenden Wochenende die Sommerferien und auch in Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und dem Saarland rückt das Ende der Urlaubssaison näher. Das bringt jede Menge Rückreiseverkehr und Staus. Gleichzeitig sorgt die zweite Reisewelle in Bayern und Baden-Württemberg für Autoschlangen in die Gegenrichtung.

Der ADAC erwartet deshalb "Staustufe Rot" und empfiehlt, Fahrten wenn möglich auf Montag oder Dienstag zu verlegen. Folgende Strecken sind laut dem Autoclub in beiden Richtungen besonders belastet:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee,

A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen,

A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln,

A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel,

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg,

A 7 Füssen/Reutte - Würzburg - Hannover - Hamburg -Flensburg,

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg,

A 9 München - Nürnberg - Berlin,

A 10 Berliner Ring,

A 11 Dreieck Uckermark - Berlin,

A 24 Hamburg - Berlin,

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen,

A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen,

A 93 Inntaldreieck - Kufstein,

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen,

A 96 München - Lindau,

A 99 Umfahrung München.

Außerdem drohen auf den Fernstraßen an die Küsten Italiens, Frankreichs und Kroatiens Staus. Besonders belastet sind Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route. Auf den österreichischen Autobahnen A 1 und A 4 sowie der ungarischen M 1 kann es zu Verzögerungen wegen der Anreise zum Formel-1-Rennen nahe Budapest kommen.

Bei der Rückreise müssen Urlauber an den Grenzübergängen Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim) mit langen Wartezeiten wegen der dortigen Grenzkontrollen rechnen.