Rund 15.037 kaskoversicherte Autos wurden im vergangenen Jahr gestohlen. Damit sank die Zahl der Autodiebstähle nach Informationen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) um 14 Prozent auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Mitte der Neunzigerjahre registrierten die Versicherer noch rund 100.000 Diebstähle pro Jahr.

Am häufigsten werden Autos demnach in Berlin gestohlen, dort lag die Diebstahlquote bei 3,1 geklauten Autos von 1000 kaskoversicherten Pkw, insgesamt wurden dort 2877 Fahrzeuge gestohlen. Leipzig (1,5), Hamburg (1,4) und Hannover (1,0) wiesen laut GDV ebenfalls hohe Diebstahlquoten auf. Im Süden Deutschlands sei die Gefahr von Diebstählen dagegen deutlich geringer, so wurden nach GDV-Angaben in Bayern und Baden-Württemberg zusammen nicht einmal halb so viele Autos geklaut wie in Berlin.

Die beliebteste Marke der Autodiebe war 2018 Ford mit 2,4 Diebstählen pro 1000 kaskoversicherter Pkw, gefolgt von Mazda (1,6) und Land Rover (1,5). Auf Platz vier lag Porsche (1,4) als meistgeklaute deutsche Marke, auf Platz fünf fand sich mit Tesla (1,1) dagegen ein Neueinsteiger wieder, der im vergangenen Jahr noch nicht Teil der Statistik war. Welche Modelle besonders oft geklaut wurden, sehen Sie in der Fotostrecke.