Nach E-Scooter-Unfällen Nach E-Scooter-Unfällen - Autoclubs fordern breitere Radwege

Nach mehreren Unfällen mit Elektro-Tretrollern fordern die Autoklubs ADAC und ACE mehr und breitere Radwege. "Auto- und Radfahrer leiden schon länger unter den vorhandenen Engpässen in der Verkehrsinfrastruktur", sagte eine ADAC-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. "Mit den neuen Verkehrsteilnehmern verstärkt sich das Problem." Mehrere Verleiher bieten seit rund zwei Wochen Tretroller mit Elektroantrieb - auch E-Scooter genannt - an.

Seit der Zulassung Mitte Juni hat es mehrere E-Scooter-Unfälle gegeben, zuletzt am Freitag in Düsseldorf, wo ein Elektrostehroller-Fahrer mit einer Fahrradfahrerin zusammenstieß. Beide wurden dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhren beide auf dem Radweg - in entgegengesetzte Richtungen. Beide hätten noch versucht auszuweichen, seien aber dennoch zusammengestoßen.

In Paris ist vor kurzem der Fahrer eines Elektrostehrollers ums Leben gekommen. Er hatte einem Lastwagen die Vorfahrt genommen und war unter die Räder gekommen.

Angesichts solcher Fälle ist für die Sprecherinnen der beiden Auto-Clubs klar: Auto- und Radfahrer müssen sich erst einmal an die neuen Verkehrsteilnehmer gewöhnen. "Für Autofahrer ist es noch schwierig, ihre Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen", sagte die ACE-Sprecherin. Mit ihren kleinen Rollen können E-Tretroller bis zu 20 Kilometer pro Stunde fahren.

Die Stehroller dürfen in Deutschland nicht auf Gehwegen fahren, sondern müssen auf Radwegen oder der Straße bleiben. Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Helm, Führerschein oder eine Mofa-Prüfbescheinigung ist nicht vorgeschrieben. Manche Gesundheitsexperten warnen, Elektrostehroller seien im Stadtverkehr "hochgefährlich".

Die meisten Menschen in Deutschland stehen Elektrostehrollern eher kritisch gegenüber. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov fand mehr als die Hälfte der Befragten die Zulassung auf Radwegen nicht gut: