Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant nach SPIEGEL-Informationen ein drakonisches Bußgeld für Autofahrer, die auf Radwegen parken oder halten. Wer sein Auto oder seinen Lieferwagen auf Fahrradstreifen abstellt, die mit einer gestrichelten oder durchgezogenen Linie von der Fahrbahn abgetrennt sind, müsste demnach bis zu 100 Euro zahlen. Das geht aus einem Entwurf für die Änderung der Straßenverkehrsordnung und der Bußgeldkatalog-Verordnung hervor, die der Minister nun in die Abstimmung mit Verbänden und Bundesländern gibt.

Es gab Zeiten, da gefiel sich Verkehrsminister Scheuer in seiner Rolle als Autominister. Gern ließ er sich zu Beginn der Amtszeit mit seinem alten BMW-Oldtimer fotografieren, den einst CSU-Urgestein Franz Josef Strauß gefahren hatte. Seit die Diskussion um mehr Klimaschutz und eine Mobilitätswende Konjunktur hat, ist das anders.

Scheuer will "deutliches Zeichen" für den Radverkehr

Jetzt liegen ihm die Fahrradfahrer plötzlich am Herzen. Gerade arbeitet er in seinem Ministerium an einer grundlegenden Reform der Straßenverkehrsordnung. Da will er einen Grünen Pfeil für das Rechtsabbiegen an Ampeln für Radler ermöglichen, Fahrradschnellwege voranbringen und das Fahrradfahren sicherer und attraktiver machen.

"Wir müssen ein deutliches Zeichen für den Fahrradverkehr setzen", sagte Scheuer, der mit dem neuen Bußgeld einem Wunsch der Fahrradverbände nachkommt, dem SPIEGEL. Den Grünen geht Scheuers Fahrradoffensive nicht weit genug. Der Grünenabgeordnete Stefan Gelbhaar kritisiert, Scheuer betreibe "Scheinfahrradpolitik" und könne "außer Prüfaufträgen und Planungsabsichten nichts vorweisen"