Neue Abgasregeln Indien würgt den Diesel ab

Indien leidet unter extremer Luftverschmutzung, Neu-Delhi ist die am stärksten verschmutzte Hauptstadt der Welt, das Taj Mahal, eines der bekanntesten Wahrzeichen des Landes in der Stadt Agra verfärbt sich aufgrund der verschmutzten Luft. Die extreme Situation hat nun auch Auswirkungen auf die indische Autoindustrie.

Maruti-Suzuki, mit einem Marktanteil von 51 Prozent größter Autohersteller des Landes, verzichtet auf den Diesel. "Ab dem 1. April 2020 werden wir keine Dieselautos mehr verkaufen", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende R.C. Bhargava. Derzeit ist rund jeder vierte in Indien verkaufte Maruti ein Diesel, insgesamt sieben Modelle des Herstellers sind mit einem Selbstzünder erhältlich.

Diesel-Subventionen gehen massiv zurück

Schuld am Diesel-Aus sind neue Abgasvorschriften, die am 1. April 2020 in Kraft treten. Dann löst die Norm "Bharat-Stage VI", die der Euro-6-Norm entspricht, die der Euro-4-Niveau entsprechende Abgasnorm Bharat IV ab. Die ursprünglich geplante fünfte Stufe der Bharat-Norm wird dabei übersprungen, um die steigenden Emissionen zu bekämpfen. Durch die übersprungene Norm sollen die Stickoxidemissionen bei Dieselautos um 68 Prozent sinken, der Feinstaubausstoß sogar um 80 Prozent.

Die dafür nötige Technik dürfte den Preisunterschied zwischen den etwas teureren Dieselmodellen und vergleichbaren Benzinern jedoch beinahe verdoppeln, von rund 1300 auf 2500 Euro - und die Selbstzündervarianten damit unattraktiv machen. Dabei sah die indische Verkehrspolitik vor wenigen Jahren noch ganz anders aus: Erhebliche Subventionen machten den Diesel zu einer günstigeren Alternative für viele Autofahrer, ein Liter Diesel war im Jahr 2012 rund 34 Cent billiger als ein Liter Benzin - heute liegt der Unterschied bei rund zehn Cent.

Diese Preissteigerung machte sich auch in den Zulassungszahlen bemerkbar, so waren im Jahr 2012 60 Prozent aller neu zugelassenen Pkw Dieselmodelle, 2016 waren es nur noch 40 Prozent. Die Entscheidung bei Maruti-Suzuki dürfte den Diesel-Niedergang weiter beschleunigen. Die Riege der Hersteller, die auf den Diesel verzichten wollen, ist damit gewachsen, neben dem indischen Marktführer wollen künftig auch Porsche und Toyota auf den Selbstzünder verzichten - Toyota allerdings nur in Europa.