Noch ist das Elektroauto in Deutschland ein Nischenprodukt. Rund 83.200 Fahrzeuge mit reinem E-Antrieb sind bislang in Deutschland zugelassen. Diese Zahl könnte bald aber deutlich steigen. Erstens, weil die Hersteller in den kommenden Jahren viele neue Modelle angekündigt haben. Und zweitens, weil der Staat die Kaufprämie für die Batterieautos erhöht hat. Gefördert wird nicht nur der Kauf, sondern auch das Laden.

Gerade erst wurde die E-Auto-Prämie für reine Elektroautos mit einem Listenpreis von unter 40.000 Euro auf 6000 Euro erhöht. Für Plug-in-Hybride soll es in dieser Preisklasse künftig 4500 Euro Zuschuss geben. Für Autos über 40.000 Euro soll die Fördersumme künftig bei 5000 Euro liegen und für Plug-in-Hybride bei 4000 Euro. E-Autos, die teurer als 65.000 Euro sind, werden nicht gefördert.

Doch mit dem Kauf des E-Autos kommt die nächste Entscheidung: Woher soll der Strom zum Laden kommen? Laut einer Analyse von "Finanztest" lässt sich auch bei dieser Entscheidung Geld sparen. Denn je nachdem für welche Art des Ladens sich der Kunde entscheidet, kann er weitere Förderungen oder Rabatte in Anspruch nehmen.

1. Laden per Wallbox

Wer sein Elektroauto zu Hause laden möchte, kann sich eine sogenannte Wallbox installieren lassen. Damit kann man das Auto deutlich schneller laden, als mit einer üblichen Haushaltssteckdose. Der Einbau einer solchen Ladebox kostet Eigenheimbesitzer zwischen 3000 und 5000 Euro. Experten raten, sich vor dem Einbau bei den örtlichen Stadtwerken zu erkundigen. Diese bieten Modelle an, die zur örtlichen Infrastruktur passen und gewähren darauf oftmals einen Rabatt.

Während der Kauf von Elektroautos in ganz Deutschland einheitlich gefördert wird, unterscheidet sich der Zuschuss für den Einbau einer Wallbox hingegen von Bundesland zu Bundesland und sogar oftmals von Stadt zu Stadt.

Nordrhein-Westfalen beispielsweise übernimmt einen Teil der Kosten für Kauf und Installation einer Wallbox, maximal aber 1000 Euro. Zu den Voraussetzungen für die Förderung zählt neben dem Einbau durch einen Fachbetrieb auch ein Ökostromvertrag. Die Stadt Hannover fördert eine Ladebox pauschal mit 500 Euro, vorausgesetzt man lädt mit Ökostrom. Die Stadt München steuert 40 Prozent der Kosten (ohne Mehrwertsteuer) für eine Wallbox, höchstens aber 3000 Euro bei. Wenn man das Elektroauto außerdem mit Ökostrom lädt, kann man zusätzlich einmalig 200 bis 500 Euro Förderung erhalten.

Weitere Zuschüsse gibt es außerdem von der Kfw-Bank (Förderprogramm KfW 430). Hier kann man sich zehn bis 30 Prozent der Baukosten einer Wallbox erstatten lassen.

2. Prämien E-Auto-Fahrer

für Außerdem zahlen auch einige Stadtwerke dem Kunden beim Kauf eines E-Autos Prämien. Etwa in Aachen, Bad Pyrmont, Marburg, Sulzbach oder Wuppertal überweisen die Stadtwerke ihren Kunden mindestens 500 Euro beim Kauf eines E-Autos. Einzige Voraussetzung: die Kunden müssen eine Kopie ihrer Zulassung an die Stadtwerke schicken. Die Rechnung der Stromanbieter hinter diesem Angebot: Wer einen Pkw mit Batterie besitzt, bezieht ab dann über lange Zeit mehr Strom, zahlt also auch mehr. Diese Zuschüsse sind zudem mit allen anderen Förderungen oder Kaufprämien kombinierbar. Der ADAC rät zu einem Tarifvergleich der Anbieter. Man solle sich durch die Prämie nicht dazu verleiten lassen, einen zu teuren Stromvertrag abzuschließen.

3. Spezielle Autostrom-Tarife

Weiteres Geld lässt sich- auch für Nicht-Eigenheimbesitzer - mit einem sogenannten Autostromtarif sparen. Bei vielen dieser Tarife beziehen die Kunden den Strom nicht über den Haushaltstromzähler, sondern einen zweiten Zähler, der nur den Ladestrom abrechnet. Laut Finanztest gibt es derzeit nur acht bundesweite Tarife für Autostrom. Regional seien es noch ein paar mehr. Der Vorteil: Bei Autostromtarifen sind die Preise pro Kilowattstunde oft deutlich günstiger. Die Stadtwerke Forst verkaufen die Kilowattstunde Autostrom in Berlin beispielsweise für 18,28 Cent. Zum Vergleich: Eine Kilowattstunde Haushaltsstrom kostet sonst zwischen 26 und 31 Cent.

Weitere bundesweite Anbieter für Autostrom sind Bürgergrünstrom, Envia, Green City Power, Lumenaza, Smiling Green Energy, NEW und Polarstern. Ob sich ein Autostromtarif tatsächlich lohnt, hängt auch davon ab, wie teuer der Einbau eines zweiten Zählers ist. Die Preise hierfür liegen laut Finanztest zwischen 500 und 1500 Euro.

4. E-Auto-Rabatt für Strom

Aber auch ohne zweiten Zähler können Elektroautofahrer sparen. Denn einige Stromanbieter gewähren ihren Kunden einen E-Auto-Rabatt auf den Kilowattstundenpreis. Der Strom wird hier zu einem vergünstigten Preis über den normalen Haushaltszähler abgerechnet. Der Anbieter Emscher Lippe Energie bietet einen solchen Tarif zum Beispiel mit einem Preis von 24,86 Cent pro kWh an. Hinzu kommt ein Grundpreis von 13,92 Euro pro Monat. Dazu bekommt der Kunde eine Ladekarte die an über 5000 Ladesäulen nutzbar ist. Weitere Anbieter von E-Auto-Rabatten sind beispielsweise die Firmen Naturstrom, Fair Trade Power, Green City, oder Polarstern.

Rabatt- und Stromtarif-Rechner

Wann sich der E-Auto-Rabatt oder doch der Autostromtarif lohnt kann man hier berechnen. Unabhängig von Tarif oder Ladeart empfehlen Experten aber unbedingt den Vertragsabschluss mit einem Ökostromanbieter. Denn nur, wenn das Elektroauto mit Strom aus erneuerbaren Energien fährt, bewegt man es wirklich emissionsfrei.