Fahrradfahren in Deutschland boomt. Der Anteil am Verkehrsgeschehen wächst, vor allem in den Städten. Knapp 4,2 Millionen Fahrräder haben die Deutschen 2018 gekauft - neun Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs sogar um 16 Prozent, da die Räder im Schnitt teurer werden.

Dies vor allem, weil E-Bikes zunehmend gefragt sind. Der Trend dürfte sich fortsetzen - mit Rädern, die nicht mehr allzu weit von der 10.000-Euro-Marke entfernt sind. Hersteller können die Nachfrage in manchen Segmenten nach eigenen Angaben kaum bedienen. Knapp eine Million Pedelecs wurden 2018 verkauft, ein Plus von einem guten Drittel im Vergleich zu 2017.

Mit ihren neuen E-Modellen will die Branche neue Käuferschichten erreichen. "Die interessanteste Zielgruppe für E-Bikes sind all diejenigen, die heute noch überhaupt kein Fahrrad fahren", sagt Gunnar Fehlau vom Lobbyverband Pressedienst Fahrrad.

Bessere Antriebsvarianten machen die E-Technik allgegenwärtig. Längst hat der Motor bei Rennrädern und Mountainbikes Einzug gehalten, Reichweiten von 100 Kilometern und mehr ermöglichen ausgedehnte Trips im Gelände und in hoch gelegene Berglandschaften (worüber nicht alle Menschen glücklich sind).

Nützliche und weniger nützliche Gadgets

Die Branche sieht sich in einer Phase, in der viele Neuheiten in immer kürzerer Zeit günstiger werden - und meint nicht nur Motoren und Batterien. Beispiel Funkschaltungen: Die Preise seien bei manchen Modellen in einem halben Jahr um ein Drittel gesunken.

Wie stets überbieten sich Hersteller mit Gadgets, seien diese nun nützlich oder nicht. Da wären der beleuchtete Fahrradkorb und ein neun Gramm leichter Getränkehalter. Oder ein Aufsatz für den Gepäckträger, der die Ladefläche vergrößert. So ausgerüstet, ähnelt das Fahrrad dann eher dem Velo eines Pizzaboten. Diese und weitere Neuheiten sehen Sie in der Fotostrecke.