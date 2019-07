Unfallforscher Todesrisiko für E-Biker deutlich höher als für Radfahrer

Wer auf einem Elektrorad durch die Stadt fährt, kann sich mitunter ganz schön unsicher fühlen. Laut Berechnungen der Allianz verbirgt sich hinter dem unguten Gefühl eine statistische Wahrheit: Das Risiko, mit einem E-Bike tödlich zu verunglücken, ist demnach tatsächlich höher als bei einem Unfall mit einem nichtmotorisierten Rad.

Jörg Kubitzki, Unfallforscher bei Europas größtem Versicherer, stützt seine Berechnungen vor allem auf zwei Datensätze: Er hat die Unfalldaten des Statistischen Bundesamts in Beziehung zu den geschätzten Fahrkilometern gesetzt, die das Bundesverkehrsministerium in der Studie "Mobilität in Deutschland 2017" veröffentlicht hatte. Über die Berechnungen, die dem SPIEGEL in Auszügen vorliegen, hatte zunächst die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Pedelec-Fahrer haben demnach im Fünfjahresmittel 5,84 Milliarden Kilometer zurückgelegt, herkömmliche Radfahrer 35,04 Milliarden Kilometer. Der Anteil der getöteten Pedelec-Fahrer an allen getöteten Fahrradfahrern beträgt trotzdem satte 17,8 Prozent.

Das Risiko für E-Biker, bei einem Unfall ums Leben zu kommen, sei unterm Strich mehr als dreimal so hoch wie das von nichtmotorisierten Radfahrern, fasst Kubitzki seine Berechnungen zusammen. Die Gefahr sei in allen Altersgruppen signifikant höher - nicht nur bei Senioren.

E-Biker sollten also vorsichtig sein. Grund zur Panik besteht indes nicht. Denn der Statistik zufolge kommen im Schnitt nur rund zwölf Pedelec-Fahrer pro Milliarde gefahrener Kilometer ums Leben - und nur neun nichtmotorisierte Fahrradfahrer.