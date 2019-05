US-Untersuchung Jeder zweite Unfall auf dem E-Scooter endet mit Kopfverletzungen

Fast die Hälfte aller Unfälle mit Elektro-Scootern endet mit schweren Verletzungen am Kopf. Das ergab jetzt eine Studie des Center for Disease Control and Prevention (CDC). Die US-Gesundheitsbehörde wertete knapp eine Million E-Scooter-Fahrten in der Stadt Austin im Bundestaat Texas aus.

Während eines Untersuchungszeitraums von zwei Monaten registrierte das CDC 190 Unfälle, bei denen sich Fahrer von E-Scootern verletzten. Dabei zogen sich 48 Prozent der Fahrer bei dem Unfall Kopfverletzungen zu, bei der Hälfte davon handelte es sich zudem um schwere Verletzungen.

Anfänger häufig in Unfälle verwickelt

Zeitgleich zeigt die CDC-Studie, dass nur eine Person, und damit weniger als ein Prozent aller Fahrer, zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug. Durch diesen hätten viele Verletzungen verhindert oder zumindest abgemildert werden können, so das CDC.

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Fahrer wurden dabei während der Fahrt auf der Straße verletzt, lediglich ein Drittel (33 Prozent) zogen sich Verletzungen auf dem Bürgersteig zu.

Laut der Studie sind besonders Anfänger häufig in Unfälle verwickelt. Ein Drittel aller Unfallopfer waren das erste Mal auf einem E-Scooter unterwegs.

Ein Gesetz von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sieht vor, "Elektrokleinstfahrzeuge", die maximal 20 km/h schnell sind und eine Lenk- oder Haltestange haben, noch in diesem Monat auch in Deutschland zuzulassen. Die Verordnung muss noch durch den Bundesrat.

Allerdings leisten derzeit einige Länder Widerstand gegen den Plan. Denn die Verordnung sieht auch die Nutzung der Gehwege vor. Exemplare, die schneller als 12 km/h fahren können, müssen auf den Radweg - die langsameren auf den Gehweg.