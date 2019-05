Bundesrat erlaubt Elektrostehroller Kommt jetzt die E-Scooter-Schwemme?

Am Freitag hat der Bundesrat Elektrostehrollern grünes Licht gegeben und der sogenannten Elektrokleinstfahrzeugeverordnung zugestimmt. Schon bald dürften die kleinen Flitzer häufiger im Straßenverkehr zu sehen sein - wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Was hat der Bundesrat beschlossen?

Die Länderkammer hat einer Verordnung der Bundesregierung zu den Elektrostehrollern zugestimmt, jedoch einige Änderungen durchgesetzt. Die muss die Bundesregierung nun umsetzen, bevor die Verordnung in Kraft treten kann. Das dürfte schnell gehen, denn Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) strebt eine Zulassung der Roller noch im Sommer an.

Wer darf die Roller fahren?

Die Gefährte sollen erst für Jugendliche ab 14 Jahren erlaubt werden. Ursprünglich wollte das Bundesverkehrsministerium langsamere Modelle auch ab einem Alter von zwölf Jahren freigeben - hier hatten die Bundesländer jedoch Sicherheitsbedenken. Eine Fahrerlaubnis oder ein Helm sind nicht vorgeschrieben.

Dürfen die Roller auf dem Gehweg fahren?

Nein, Fahren auf Radweg oder Straße ist Pflicht. Ursprünglich sollten Roller, die maximal zwölf km/h schnell sind, im Schritttempo auch auf dem Gehweg fahren dürfen. Das scheiterte jedoch am Widerstand der Bundesländer.

Sind bereits gekaufte Modelle jetzt legal?

Nein, denn dafür benötigen die Roller eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE), die vom Kraftfahrtbundesamt erteilt wird. Die kann der Hersteller für Modelle beantragen, die den Richtlinien der Verordnung entsprechen. Vorgeschrieben sind unter anderem

zwei voneinander unabhängige Bremsen,

eine Beleuchtung sowie

eine "helltönende Glocke".

Modelle, die diese Voraussetzungen erfüllen, aber keine ABE haben, dürfen im Straßenverkehr trotzdem nicht gefahren werden. In diesem Fall kann der Hersteller die Erlaubnis jedoch auch nachträglich beantragen und die Roller so legalisieren.

Was bedeutet das für das Rollersharing?

Die Sharinganbieter können bald loslegen - und so viele Roller aufstellen wie sie wollen, erklärte ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferats München: "Die Kommunen können das nicht verhindern." So rechnet man in München mit etwa 10.000 Elektrostehrollern, in Frankfurt könnten es zwischen 5000 und 10.000 werden. In vielen anderen Städten sorgte das Rollersharing jedoch für Chaos: So versperrten die Roller in Madrid Gehwege oder wurden nach der Fahrt achtlos auf den Boden geworfen. In den USA endete jeder zweite Unfall auf dem Roller mit Kopfverletzungen.

Fördert Rollersharing Elektroschrott?

Ja, denn im intensiven Sharingbetrieb haben die Roller nur eine extrem kurze Lebensdauer, erklärt Gunnar Froh, dessen Start-up Wunder Mobility die Software hinter zahlreichen Sharing-Apps entwickelt. Nach rund drei Monaten hätten die Roller ausgedient, so Froh. "Danach landen sie auf dem Müll". Das liegt auch am niedrigen Kaufpreis, der schnell wieder eingespielt ist. "Der Betrieb des Rollers kostet drei bis vier Euro am Tag, der Roller selbst 300 bis 400 Euro, bei einem Umsatz von 25 Euro pro Roller und Tag", erklärt Froh. Dabei mache die Anschaffung der Roller nur rund 20 Prozent des Umsatzes aus, "die Wartung dagegen 30 bis 40 Prozent". Privat gekaufte Roller für den Weg zur Schule oder in die Arbeit dürften jedoch länger halten, denn sie werden deutlich weniger intensiv genutzt als die Sharingexemplare.