Magere 2,6 Prozent aller in Deutschland zugelassenen Autos waren im ersten Halbjahr 2019 Elektrofahrzeuge - und damit etwas mehr als im Vorjahr (1,8 Prozent). Für die CDU aber offenbar ein Grund zum Feiern. Das legt zumindest ein Tweet nahe, den die Partei am Mittwoch veröffentlichte.

Darin heißt es: "Deutschland hat Norwegen bei den E-Autos überholt. Das ist eine echte Nachricht, denn Norwegen ist eigentlich führend in der E-Mobilität - nirgendwo fahren so viele Autos elektrisch."

#Klimadialog: Deutschland hat Norwegen bei den E-Autos überholt. Das ist eine echte Nachricht, denn Norwegen ist eigentlich führend in der E-Mobilität – nirgendwo fahren so viele Autos elektrisch. Doch es ändert sich etwas: pic.twitter.com/JEc2QHoECP — CDU Deutschlands (@CDU) July 31, 2019

Die CDU bezog sich auf einen Bericht, wonach in Deutschland in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 etwa 48.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride zugelassen worden sind - in Norwegen dagegen 44.000.

Allerdings hat Norwegen, wie Twitter-Nutzer anmerkten, deutlich weniger Einwohner als Deutschland. Im relativen Vergleich hinke Deutschland also noch immer stark hinterher.

Deutschland hat mehr katholische Priester als der Vatikan. Das ist eine echte Nachricht, denn der Vatikan ist in der katholischen Kirche führend. — Bernhard Mittermaier (@BMittermaier) 31. Juli 2019

Ins Verhältnis gesetzt, zeigen die E-Auto-Verkaufszahlen demzufolge ein ganz anderes Bild: Während in Deutschland gerade jedes 20. verkaufte Auto elektrisch fährt, ist es in Norwegen mehr als jedes zweite.

Die CDU erklärte dazu später auf Twitter, der Norwegen-Vergleich sei "schiefgegangen". Man habe damit zeigen wollen, dass noch viel zu tun sei. Die Tendenz in Sachen E-Mobilität zeige aber "endlich nach oben", es zahle sich aus, dass die Bundesregierung E-Autos fördere.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch ein Subventionspaket beschlossen, um Elektroautos und andere weniger umweltschädliche Verkehrsmittel steuerlich besser zu stellen. (Lesen Sie hier mehr zu den konkreten Maßnahmen.)