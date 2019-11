Höhere E-Auto-Prämie Welche Elektroautos jetzt günstig werden

VW ID 3

Preis abzgl. Umweltprämie: 23.900 / 34.000 Euro

Gerade erst hat VW die Produktion des Elektroautos VW ID3 gestartet. In der sogenannten First Edition kostet das elektrische Pendant zum Golf 40.000 Euro. Später soll die Basisversion dann aber bereits ab 29.900 Euro zu haben sein. Damit käme sie nach Prämienabzug in den Bereich des normalen Golf.