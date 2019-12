Studie zu Wettbewerbsfähigkeit Europa verliert Anschluss bei Elektromobilität

Während China bei der Entwicklung und Produktion von E-Autos große Anstrengungen unternimmt, kommt Europa einfach nicht von der Stelle und könnte bei der Elektromobilität sogar abgehängt werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des Linken-Europaabgeordneten Martin Schiredewan. Durchgeführt wurde die Studie von Matteo Gaddi und Nadia Garbellini von Italiens gewerkschaftsnaher Claudio-Sabattini-Stiftung. Die Zahlen in dem 89-seitigen Papier lesen sich ernüchternd:

Der Elektroauto-Bestand in der EU lag 2018 bei nur rund fünf Millionen Stück. Dabei hatte die EU-Kommission noch 2017 auf Basis von Angaben der Autoindustrie und der EU-Staaten geschätzt, dass bis zum Jahr 2020 zwischen 9 und 20 Millionen Elektroautos auf Europas Straßen unterwegs sein würden, bis 2025 sogar 40 bis 70 Millionen. Die Bundesregierung hatte bereits im Jahr 2009 angekündigt, dass bis 2020 eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren sollen.

Also: Ziel verfehlt, kritisieren die Autoren der Studie. Für Stefan Bratzel, den Direktor des Center of Automotive Management (CAM), waren die Vorgaben eh nie realistisch. Der Staat und die Hersteller hätten die Elektromobilität bis 2016 nicht ernst genommen, erklärt Bratzel. "Deshalb hinkt man jetzt hinterher." Erst der Dieselskandal änderte das Verhalten: "Der Dieselskandal wirkte als Katalysator der E-Mobilität, indem er politischen Druck erzeugte." Heute gebe es deshalb einen realen Wandel bei den Herstellern, der vor allem bei Volkswagen gut erkennbar sei, so Bratzel.

Die Voraussetzungen für einen Markthochlauf ab 2020 schätzt der CAM-Direktor als gut ein - die ursprünglichen Ziele könnten aber wahrscheinlich trotzdem nicht erreicht werden. "Im besten Fall machen E-Autos im Jahr 2025 20 bis 25 Prozent der EU-Neuzulassungen aus, das wären etwa vier Millionen Autos im Jahr", urteilt Bratzel - zu wenig für einen Bestand von mindestens 40 Millionen Elektro-Pkw.

Doch nicht nur bei den absoluten Zahlen ist die Elektromobilität im Rückstand, auch der Marktanteil der E-Autos ist der Studie zufolge weiterhin gering. 2018 seien in Europa 385.000 reine Stromer und Plug-in-Hybride Exemplare verkauft worden. Das entspreche einem Anteil von zwei Prozent aller verkauften Neuwagen. 2017 habe der Anteil bei 1,5 Prozent gelegen.

Die Lade-Infrastruktur ist nach wie vor schwach ausgeprägt. Ein Problem: Während in China etwa die Hälfte der öffentlichen Punkte Schnellade-Stationen seien, würden Akkus an den meisten europäischen Stationen nur langsam befüllt. "Ein großes Hindernis für die Verbreitung von Elektroautos", schreiben die Autoren.

Auto-Experte Bratzel zufolge sorgt jedoch nicht nur die von der Studie kritisierte Ladeinfrastruktur für den geringen Marktanteil: "Der Markthochlauf hängt am sogenannten RIP-Problem: Reichweite, Infrastruktur, Preis." Bei der Reichweite nähere man sich heute zwar den 300 bis 500 Kilometern, die von Kunden gefordert werden. Bei der nötigen Ladeinfrastruktur fehlen jedoch nicht nur Schnellladestationen, hier gibt es Bratzel zufolge vor allem Nachholbedarf bei der Netzdichte und der Verlässlichkeit der Stationen. "Solange die Infrastruktur nicht breit entwickelt ist, sind E-Autos vorwiegend nur als Zweitwagen für Menschen mit eigener Garage geeignet."

Dabei könnte eine flächendeckende Ladeinfrastruktur Bratzel zufolge auch das Problem der vergleichsweise hohen Preise beheben - denn dann bräuchte man keine so großen Batterien, da Autofahrer immer eine freie Ladesäule in der Nähe finden würden. Wenige Ladepunkte machen jedoch größere Batterien nötig, was wiederum den Preis in die Höhe treibt. Denn mit rund 130 Euro pro Kilowattstunde Batteriekapazität verteuern dem CAM-Direktor zufolge vor allem die Akkus das E-Auto. "Dieser Preis muss sinken, damit die Fahrzeuge sich auch ohne staatliche Zuschüsse verkaufen."

Der Anteil Chinas an der globalen E-Auto-Flotte ist der Studie zufolge derweil allein von 2017 bis 2018 von 39 auf 45 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr habe es in dem Land 2,3 Millionen Elektrofahrzeuge gegeben, in den USA 1,1 Millionen, in der EU dagegen nur 960.000.

Auch die Investitionen der Autoindustrie gingen zu 45 Prozent nach China. Das gelte auch für deutsche Konzerne: VW und Mercedes etwa wollten jeweils die Hälfte ihrer Ausgaben - das meiste davon für Batterien - in China tätigen. Deutschland solle von den Gesamt-Investitionen immerhin noch ein knappes Viertel abbekommen, doch für alle anderen EU-Länder bleibe kaum noch etwas übrig: Frankreich bekomme lediglich 3,5 Prozent der Investitionen, die anderen noch weniger.

In der Batterie-Herstellung droht die EU hoffnungslos abgehängt zu werden. Die EU-Kommission veröffentlichte im April einen Report, wonach nur drei Prozent der globalen Batterieproduktion in Europa beheimatet sei, in Asien dagegen 85 Prozent. Es bestehe die Gefahr, dass Europa "unumkehrbar hinter seine Konkurrenten zurückfalle" und von Batterieimporten abhängig werde.

"China ist der wichtigste Automarkt, deshalb investieren die Hersteller vor allem dort", sagt Bratzel. Doch die geringen Investitionen in die Batterieherstellung in Europa haben auch eine weitere Ursache: Die hohen Kosten für Produktion und Energie, die vor allem bisherige Produktionsstandorte wie Frankreich, Spanien oder Italien unattraktiv machen. "Deutschland bildet hier aufgrund der kurzen Wege und des hohen politischen Drucks eine Ausnahme", erklärt Bratzel. "Die geplante Tesla-Fabrik könnte sich hier als Glücksfall entpuppen und eine Symbolwirkung für die Zulieferer haben."

Entscheidend für weitere Investitionen der Hersteller ist jedoch auch, ob Volkswagen mit seiner reinen Elektroplattform, dem Modularen Elektrobaukasten, Erfolg hat. Denn BMW, Daimler und PSA setzen noch auf Multifunktionsplattformen, in die Elektro- und Verbrennerantriebe eingebaut werden können, erklärt Bratzel - denn ihnen fehle bisher der Mut für reine Elektroplattformen. Erst wenn klar sei, dass die Elektromobilität wirtschaftlich funktioniere, werden alle Hersteller umschwenken. "Das wird bis 2025 aber nicht der Fall sein."

Und auch bei großen Investitionen der Hersteller bliebe ein Problem. "Die direkte Beschäftigung in der Autoindustrie wird durch die Elektromobilität zurückgehen", erklärt Bratzel. Diese Arbeitsplatzverluste bei Herstellern und Zulieferern müssten abgefedert werden, da die sozialen Verwerfungen sonst die Ziele der Klimapolitik gefährden könnten, so Bratzel.