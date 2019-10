Der erste Eindruck: Kompakt und elegant.

Das sagt der Hersteller: "Das können wir noch besser". Dieser Satz platzte im März 2011 aus dem junge Entwicklungsingenieur Abe Askenazi heraus. Askenazi hatte vor seinem Engagement beim amerikanischen Elektro-Motorrad-Hersteller Zero Motorcycles bei der Traditionsmarke Buell gewirkt, wo er sich mit schweren V2-Motoren aus dem Hause Harley-Davidson beschäftigt hatte. Nun wohnte er im kalifornischen Santa Cruz der Präsentation des Modell Zero DS bei - dem ersten ernstzunehmenden und in Deutschland zulassungsfähigen Elektromotorrad der Marke. Damals war Askenazi von seinem Produkt offenbar nicht besonders überzeugt.

Heute ist Abe Askenazi der Chief Technology Officer bei Zero. Er zeichnet auch für die SR/F verantwortlich und hat sein Versprechen von 2011 gehalten. Der aktuelle Elektro-Streetfighter für das Modelljahr 2020 ist nicht nur das drehmomentstärkste und schnellste Bike, das die Kalifornier bis heute auf die Räder gestellt haben. Es ist auch ein schönes Motorrad, nach dem sich selbst E-Bike-Hasser umdrehen. Abe Askenazi sagt zur SR/F: "Das ist das Motorrad, das wir seit 13 Jahren bauen wollten."

Das ist uns aufgefallen: Vor dem Start macht sich die Zero SR/F klein. Man kauert gedrungen hinter dem breiten Streetfighter-Lenker; mit einer Sitzhöhe von nur 787 mm ist die Maschine für eher kleinere Fahrer optimiert. Für größere Piloten ab etwa 1,80 m wird der Kniewinkel auf Dauer unangenehm.

Bis auf den fehlenden Kupplungshebel ist die SR/F ein voll ausgestattetes Naked Bike: ein tiefes, lauerndes Auge als Beleuchtung, unverkleidete Fronten, dazu eine schmale Taille und ein fast nacktes Heck. Man findet sich sofort zurecht, und ab geht die wilde Fahrt: Die 190 Nm Drehmoment schieben die 220 Kilogramm Gesamtgewicht derart vehement der 200 km/h-Begrenzung entgegen, dass der Atem stockt.

Die Zero SR/F beweist mal wieder: Der Beschleunigung eines losgelassenen E-Motors ohne Schaltunterbrechung kann kein Serien-Verbrenner folgen. Gut, dass Zero der SR/F zur Bändigung der Kraft einen neuen, sehr spurstabilen Gitterrohrrahmen, gute Bremsen und eine fein reagierende Showa-Gabel spendiert hat.

Auch die Steuerungs-Elektronik der SR/F ist auf den aktuellen Stand: Um die brachiale Gewalt unter Kontrolle zu halten - was in der Vergangenheit bei einigen Zero-Modelle schwierig war -, haben die Kalifornier erstmals in einem Elektromotorrad die Bosch Motorrad-Stabilitätskontrolle verbaut.

Zusätzlich wird die Elektro-Power durch mehrere Fahrmodi geregelt: Der Sport-Modus bringt volle Akku-Kraft, doch bei einem Streetfighter ohne aerodynamische Verkleidung ist die Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ein eher theoretischer Wert. Bei einer Beschleunigung von Null auf Tempo Hundert in gut drei Sekunden ist die kurvige Landstraße die Domäne der Zero. Im Street-Modus wird bei Tempo 175 abgeregelt, im Rain-Modus bei 160 km/h, im Eco-Modus bei 120 km/h. Im Eco-Modus ist die stärkste Rekuperation voreingestellt: Hier wirkt der E-Motor als Motorbremse und speist die Bremsenergie in den Akku ein.

Die neueste Version der Zero-Steuerelektronik mit Namen "Cypher III" befeuert auch das TFT-Display im Fahrzeug-Cockpit. Die lichtstarke Anzeige mit allen nötigen Informationen wird dominiert von einem farbigen Ring, der die Tempoanzeige einrahmt. Der Ring zeigt den "SoC", dem State of Charge, und damit die Restfahrtstrecke an. Je nach Fahr-Modus verändert der Ring die Farbe: Bei Eco ist er grün, bei Street türkis, Rain und Custom (frei konfigurierbar) teilen sich die Farbe Dunkelblau, Sport strahlt orangefarben.

Das muss man wissen: Im Vergleich zu den Modellen von 2011, die trotz der elektronischen Drosselung auf maximal 110 km/h nach 140 Stadt-Kilometern schlapp machten, fahren aktuelle Zero-Bikes wie die SR/F in einer anderen Liga.

Zero verspricht bei der SR/F - mit einem Lithium-Ionen-Akku und der Maximalkapazität von 14,4 kWh - innerorts bei üblichem Stop-and-Go eine Reichweite von 259 Kilometern, auf der Landstraße sind realistisch bis zu 160 Kilometer drin. Noch vor Jahresende 2019 soll ein zusätzlicher Batteriesatz, der "Powertank", erhältlich sein. Damit soll man dann innerorts 320 Kilometer weit kommen; auf der Landstraße - und beim Wochenendausflug - wären dann wohl 200 Kilometer mit einer Ladung drin.

Fahrzeugschein Hersteller: Zero Motorcycles Typ: Zero SR/F Standard Karosserie: Motorrad Motor: Elektromotor Getriebe: Direktübersetzung Leistung (E-Motor): 110 PS (82 kW) Drehmoment (E-Motor): 190 Nm Höchstgeschw.: 200 km/h Gewicht: 220 kg

Auch die Standzeiten haben sich verkürzt. Früher wurden die Zero-Modelle ausschließlich mit einem handelsüblichen Netzstecker geladen und hingen bis zu acht Stunden an der Dose. Jetzt ist unter einer zusätzlichen Klappe im als Tank getarnten Staufach eine Schnellladebuchse eingebaut. Die Standard-Ausführung wird serienmäßig mit einer 3,0 kW-Einheit geliefert; die Premium-Version der SR/F hat bereits einen 6,0 kW-Lader zusätzlich zu einem Wildschild und Heizgriffen. Beide Versionen können um 6,0 kW erweitert werden. Das bedeutet in der Praxis, dass die Zero SR/F je nach Ausführung zwischen einer und 4,5 Stunden für eine Vollladung an die Steckdose muss.

Ein Schnäppchen ist die Zero - in Rot oder taubenblau - in keinem Fall: Zwischen 20.790 und 26.485 Euro kostet eine SR/F, je nach Ausführung. Im gleichen Preissegment bewegen sich auch die aktuellen Modelle von Energica wie die EsseEsse9. Die neue Harley-Davidson LiveWire kostet gar ab 32.995 Euro.

Das werden wir nicht vergessen: Welche Entwicklung Elektromotorräder in den vergangenen zehn Jahren gemacht haben. Dafür gibt es kein besseres Beispiel als die Zero SR/F. Als Zero im Sommer 2010 erste Prototypen auf einem abgesperrten Hamburger Parkplatz vorstellte, war die Enttäuschung groß. Die angekündigte "Weltsensation" entpuppte sich als schlecht verarbeitetes Mountainbike mit angeflanschtem E-Motor und billigen Baukomponenten. Zulassung für den deutschen Markt: Fehlanzeige. Reichweite und Ladezeit: unklar.

Heute ist die Zero SR/F mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis unangefochten der E-Bike-Champion. Hier fährt die Zukunft.