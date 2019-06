Neuer Klimaschutzplan Irland will Autos mit Verbrennungsmotor die Zulassung entziehen

Die irische Regierung will den Verkauf neuer Diesel- und Benzinfahrzeuge ab 2030 verbieten. Die Maßnahme ist Teil eines neuen, 180 Maßnahmen umfassenden Klimaschutzplans. Bis zum Verbot sollen bereits etwa 950.000 Elektrofahrzeuge auf irischen Straßen fahren. In einem weiteren Schritt sollen Autos mit Verbrennungsmotor ab 2045 sogar ihre Zulassung verlieren.

Umweltminister Richard Bruton sagte gegenüber dem Nachrichtensender BBC, dass Irland "derzeit zu 85 Prozent von fossilen Brennstoffen abhängig" sei. Damit sei das Land beim Versuch die Emissionsziele zu erreichen, "auf dem falschen Weg". Zu einer Zeit, in der der CO2-Fußabdruck des Staates reduziert werden sollte, seien die Treibhausgasemissionen Irlands "rapide gestiegen" und dieser Trend müsse umgekehrt werden.

Verbrenner könnten künftig die Zulassung verlieren

Dafür will die Regierung außerdem in den Ausbau eines landesweites Ladesystems investieren. Bis 2025 soll es an neuen Geschäftsgebäuden mit mehr als zehn Parkplätzen mindestens eine Ladestation geben.

Zusätzlich zum Verbot des Verkaufs neuer Verbrennerautos kündigte die Regierung an, den sogenannten National Car Test (NCT) für Verbrenner bis 2045 einzustellen. Das obligatorische Inspektionsprogramm wird jedes Jahr für Fahrzeuge durchgeführt, die älter als zehn Jahre sind. Verbrenner erhielten ab diesem Jahr dann keine Zulassung mehr.

Irland mit ambitionierteren Zielen als Großbritannien

Umweltminister Bruton sagte, dass Klimaziele für jeden relevanten Sektor festgelegt würden. Es würden zudem Strafen verhängt, wenn diese nicht eingehalten werden. Die Oppositionsparteien begrüßten den Plan, kritisierten aber, dass dabei der Ausbau des Nahverkehrs und der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur zu kurz komme.

Andere Länder wollen Verbrenner künftig ebenfalls verbieten. Norwegen strebt an, dass bereits von 2025 an keine Neuwagen mehr mit fossilen Brennstoffen zugelassen werden. Dänemark, Schweden und Island ziehen ab 2030 nach. Großbritannien und Frankreich wollen 2040 folgen. Auch in Deutschland wird über ein Verbot von Verbrennerautos diskutiert.