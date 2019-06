Scheuers Führerscheinpläne für Motorräder Gegen die Wand

Motorradfahren gehört zu den besten Dingen, die das Leben bereithält. Deshalb sollten möglichst viele Menschen Motorrad fahren - aber nicht so, wie es der Bundesverkehrsminister will. Denn wer Autofahrer nach einer Theoriestunde und ein paar Runden um eine Handvoll Hütchen auf irgendeinem Verkehrsübungsplatz auf eine 100 km/h schnelle A1-Maschine setzt, hat vom Motorradfahren nichts verstanden. Dort lernt man zwar, wie sich ein Motorrad bei langsamer Fahrt verhält - was bei Landstraßentempo passiert, allerdings nicht. Und damit schickt man die Neu-Biker mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ins Glück, sondern in den Tod.

Ein Motorrad schnell und gleichzeitig sicher zu bewegen, hat mit Autofahren absolut nichts gemein. Auf dem Motorrad wirken die Kräfte der Physik viel unmittelbarer und extremer als im Auto, damit umzugehen, muss langsam erlernt werden. Ansonsten gefährde ich mit einem Verhalten, das im Auto keinerlei Konsequenzen hat, mich und andere.

Gut Autofahren hat nichts mit Motorradfahren zu tun

Wer im Auto in einer Kurve vor Schreck plötzlich bremst, kommt mit etwas Untersteuern davon - den Rest regeln ABS und ESP. Vier Räder sorgen eben für viel Stabilität. Passiert das dem frisch motorradfahrenden Autofahrer auf seiner A1-Maschine und er greift instinktiv in die Vorderradbremse, stellt sich die Maschine dadurch ruckartig auf und katapultiert ihn in einem meterhohen Bogen per "Highsider" je nach Kurvenrichtung in die Botanik oder den Gegenverkehr.

Ein normales ABS hilft in so einer Situation nicht. Es gibt Systeme, die so einen Unfall verhindern können, indem sie die Neigung der Maschine erkennen und den Bremsdruck entsprechend anpassen. Sie aber sind in der Regen in größeren und teureren Maschinen verbaut - nicht aber bei günstigen 125-Kubik-Maschinen.

Auch dem auf einer schmalen Landstraße plötzlich entgegenkommenden Bus weiche ich im Auto mit einer behänden Lenkbewegung aus. Denn das Auto folgt den Händen des Fahrers. Beim Motorrad ist das ganz anders. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten wird kaum noch mit dem Lenker die Richtung bestimmt, die Ausschläge sind minimal. Vielmehr wird mit dem ganzen Körper gelenkt - und der folgt wiederum der Blickrichtung des Fahrers.

Nur wer übt, fährt gut Motorrad

Motorrad fahren ist vielmehr wie Reiten, wo ich das Pferd auch nicht nur mit dem Zügel dirigiere, sondern mit dem Einsatz von Oberschenkel und Hüfte. Nur wenn ich mit meiner Maschine wie mit einem Pferd verschmelze, Körper und Blickrichtung sie führen, fahre ich in solchen Situationen sicher. Starre ich dagegen wie gebannt auf den Bus, kann ich an ihm vorbeilenken wie ich will, ich ende als blutiger Klumpen an der Front des Busses - oder eventuell sogar als Geschoss im Inneren.

Solche Unfälle sind vermeidbar, das erfordert jedoch Training auf Übungsplätzen und der Landstraße - und genau deshalb ist der Motorradführerschein vollkommen zu recht einer der schwersten Führerscheine. Wer ihn leichter oder gar überflüssig macht, nimmt mutwillig Verletzte und Tote in Kauf.

Dabei sollte auch der Führerschein auf dem Motorrad nur der Anfang sein. Sicher Motorrad zu fahren erfordert körperliche sowie mentale Fitness und konstantes Arbeiten an den eigenen Fähigkeiten über das in der Fahrschule erreichte Niveau hinaus. Ein Beispiel: Der Mensch legt sich von Natur aus instinktiv nicht weiter als 20 Grad in eine Kurve. Die meisten Reifen und Motorräder erlauben aber 50 Grad und mehr.

Pflicht zur Fahrsicherheit statt A1 für alle

Das ist kein überflüssiges Extra für die Rennstrecke, sondern eine sinnvolle Sicherheitsreserve, die Leben retten kann. Soweit nach unten oder schnell wieder in eine aufrechte Position zu kommen, muss aber gelernt werden, am besten mit einem Instruktor. Dann lässt sich das plötzliche Hindernis in der Kurve einfach umfahren und die Schräglage ersetzt dann den fatalen Griff in die Vorderradbremse.

Regelmäßige Fahrsicherheitskurse und die Teilnahme an einem Schräglagentraining sind das, was das Bundesverkehrsministerium eigentlich vorschreiben sollte. Trotzdem ist Andreas Scheuers Idee, mit Zweirädern für mehr Mobilität sorgen zu wollen, nicht grundsätzlich falsch. Denn die sind kleiner und sparsamer als Autos und können so vor allem Städte entlasten.

Doch dafür würde es auch ausreichen, das Geschwindigkeitslimit der kleinen, bereits im Autoführerschein enthaltenen Roller von 45 auf 60 km/h zu erhöhen. Denn die könnten dann einfach im Verkehr mitschwimmen und wären für viele eine gute Alternative zum Auto.

Null Verkehrstote sind so nicht erreichbar

Wie gefährlich stattdessen der aktuelle Plan des Ministers ist, zeigt der Blick auf eine klassische Zweirad-Risikogruppe: Die "Neu- und Wiedereinsteiger" zwischen 45 und 55 Jahren. Männer und Frauen mittleren Alters, die sich sicher sind, sie könnten noch genauso gut Motorradfahren wie vor 20 Jahren und sich deshalb direkt wieder aufs Motorrad schwingen.

129 Motorradfahrer in diesem Alter starben im Jahr 2017 auf deutschen Straßen, 583 waren es insgesamt. Jeder von ihnen ist einer zu viel. Diese Zahlen auf null zu bringen, wäre eigentlich die Aufgabe eines Bundesverkehrsministers. Doch der arbeitet offensichtlich auf das Gegenteil hin.

