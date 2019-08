Streit um Automatikgetriebe TÜV stellt sich gegen Änderung der Führerscheinprüfung

Wer die Führerscheinprüfung in einem Automatik-Auto macht, soll künftig auch manuelle Fahrzeuge fahren dürfen, so will es Verkehrsminister Andreas Scheuer. Zu gefährlich, urteilen dagegen die Prüfer.