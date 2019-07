Wer dieser Tage in der Sonne parken muss, würde angesichts der Hitze am liebsten wohl gar nicht mehr ins Auto steigen. Gut, dass es Klimaanlagen gibt - mit ein paar Kniffen kühlen die den Innenraum sogar noch schneller.

Wer möglichst rasch ein kühles Auto will, sollte vor Fahrtbeginn Türen und Schiebedach öffnen, um die Temperatur im Auto zu senken, so eine ADAC-Sprecherin. Anschließend sollten Fenster und Schiebedach geschlossen bleiben.

Klimaautomatik möglichst kalt stellen bringt nichts

Die maximale Kühlleistung entfalten klassische Anlagen, wenn eine besonders niedrige Temperatur eingestellt wird. Anders sieht es bei einer Klimaautomatik aus, erklärt die ADAC-Sprecherin. Bei jener Technik könne man bedenkenlos die Zieltemperatur eingeben. "Bis diese erreicht ist, wird oftmals die maximale Leistung des Systems ausgeschöpft", so die Sprecherin.

Bei gewünschten 23 Grad zunächst auf 18 Grad zu stellen, bringt also nichts - außer, es gibt einen Zusatzschalter für "Klima max" oder mit einem Schneeflockensymbol. Dann schöpfe das System alle Mittel aus und schalte zum Teil noch Lüfterstufen hinzu.

Umluftbetrieb kühlt schneller

Bei einer manuellen Klimaanlage sollten Autofahrer dagegen den Temperaturregler auf "Kalt" und das Gebläse auf die höchste Stufe stellen - allerdings nur, bis eine angenehme Temperatur erreicht ist. Anschließend genüge es, die Kühlung nur dann einzuschalten, wenn es wirklich nötig ist, so die ADAC-Sprecherin.

Die Wirkung der Klimaanlage könne außerdem durch Umluftbetrieb verbessert werden. Dann wird nur noch Luft aus dem Innenraum genutzt und keine warme Luft von außen zugeführt. Um einen Sauerstoffmangel zu vermeiden, sollten Autofahrer jedoch unbedingt die Bedienungsanleitung beachten, warnt die ADAC-Sprecherin.

Vor dem Ende der Fahrt sollte man die Kühlung ausschalten, das Gebläse jedoch weiterlaufen lassen. Ansonsten bleibt Restfeuchtigkeit im Lüftungssystem und begünstigt Bakterien- und Pilzbefall - und damit auch schlechte Gerüche.

Düsen richtig einstellen beugt Erkältungen vor

Der Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur soll auch im Sommer nicht größer als sechs Grad sein - außer in Extremfällen. Bei Werten von 40 Grad Celsius muss man die Klimaanlage also nicht auf 34 Grad stellen. Der ADAC empfiehlt eine Wohlfühltemperatur von 22 bis 25 Grad Celsius.

Der Luftstrom sollte dabei jedoch nicht direkt auf den Körper blasen, dann drohe eine Erkältung. Stattdessen empfiehlt der ADAC, alle Luftdüsen zu öffnen und so einzustellen, dass der Strom über die Schultern der vorne sitzenden Passagiere geblasen wird.

Vorkühlen schont Reichweite bei E-Autos

Manche Besonderheit gibt es in Elektroautos. In ihnen kostet die Klimaanlage wertvolle Reichweite. Wer kann, sollte deshalb an einer Ladesäule oder vorkühlen, rät der ADAC. Das koste zwar Energie, dafür aber keine Reichweite. Und der Wagen ist bei Fahrtbeginn angenehm temperiert.

Wenig beim Stromsparen helfen belüftete Sitze - im Gegensatz zur Sitzheizung im Winter. Die Sitzbelüftung kühle den Innenraum nicht ab, so die ADAC-Sprecherin. Etwas nützen können sie allerdings trotzdem, indem sie zu einem angenehmeren Körperklima beiträgt und so etwas weniger Kühlleistung der Klimaanlage erforderlich macht.