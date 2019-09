Weltpremiere VW ID3 Strom ist die Hoffnung

Anders als geplant fielen die Vorhänge nicht; anders als geplant leuchteten die Lichtlein an den Armbändern der Weltpremieren-Gäste nicht; und anders als geplant geriet der erste Teil der VW-Show in Halle 3 auf dem Messegelände in Frankfurt arg langatmig. Als jedoch Herbert Diess, der Chef des Volkswagen-Konzerns, zum neuen Elektroauto ID3 auf die Bühne kam, war auf einmal alles wie immer: Superlative, Versprechen, markige Worte.

"Wir werden bis 2028 fast 70 neue Elektroautos auf den Markt bringen", kündigte Diess an, und rechnete vor, dass das "in Summe bis dahin 22 Millionen Elektroautos" des Konzerns bedeute. Dass VW forsch voranfährt in Richtung Zukunft, ist inzwischen ein IAA-Evergreen. Bislang verkündeten die Wolfsburger alle zwei Jahre wieder die Vision einer sauberen Mobilität, um dann unmittelbar nach der Messe genauso weiterzumachen wie eh und je.

Leere Versprechen vom Fließband

Vor zehn Jahren, bei der IAA 2009, stellte VW den Hybrid-Zweisitzer L1 ins Rampenlicht - er wurde nie wiedergesehen. 2011 hatte VW herausgefunden, dass die meisten Autos völlig überdimensioniert sind, und ließ das Minimalauto Nils beklatschen - es verschwand in der Versenkung. 2013 fuhren mit E-Golf, E-Up und E-Load gleich drei Elektromobile auf die IAA-Bühne - weitgehend folgenlos.

2015 wurde das Spektakel mit den leicht modifizierten Typen E-Load-Up, E-Up und E-Golf wiederholt und der damalige Konzernchef Martin Winterkorn kündigte "zwanzig E- oder Plug-in-Hybridmodelle bis 2020" an. Dann wurde der Dieselskandal bekannt, Winterkorn und seine Pläne waren Geschichte. 2017, bei der bisher letzten IAA, stellte VW die Elektro-Studien ID Crozz und ID Buzz vor. Konzernchef Matthias Müller kündigte 50 rein elektrische Fahrzeuge bis 2025 an. Jetzt, 2019, sind Herbert Dies und der ID3 an der Reihe.

Der jetzt vorgestellte ID3 soll nun wirklich auf den Markt kommen. "Die Auslieferung des ID3 startet in Deutschland Mitte 2020", heißt es, die Produktion im frisch umgerüsteten Werk Zwickau soll im November beginnen. Schon jetzt rücken die VW-Strategen den ID3 "in eine Reihe mit den Automobilikonen Käfer und Golf". Das Auto ist das erste, das auf dem modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) basiert. Die Plattform, verkündet VW, folge "einer der beeindruckendsten Formen der Natur: der Honigwabe". Die sei "superleicht, äußerst stabil und absolut nachhaltig". So soll auch der ID3 wahrgenommen werden.

Mindestpreis: Knapp 30.000 Euro

Die wichtigsten technischen Details des elektrischen Volkswagens: An der Hinterachse sitzen ein 150 kW (204 PS) starker Elektromotor, das Eingang-Getriebe und die Leistungselektronik. Der Lithium-Ionen-Akku ist im Unterboden verbaut. Zunächst wird es den Wagen mit einer Batterie mit 58 kWh Speicherkapazität geben, die eine Reichweite von bis zu 420 Kilometer ermöglich; später sollen ein kleinerer (45 kWh, 330 km) und ein größerer Akku (77 kWh, 550 km) das Angebot ergänzen. Das ID3 mit dem kleinen Akku soll in der Basisversion knapp unter 30.000 Euro kosten - alle anderen Varianten sind teurer. VW gibt eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern Laufleistung auf den Akku - je nach dem, was zuerst erreicht wird.

Der VW ID3 wirkt auf den ersten Blick tatsächlich sympathisch. VW-Marketing-Chef Jochen Sengpiehl sagt, dies solle auf die ganze Marke abstrahlen, die insgesamt "empathischer, freundlicher, menschlicher werden soll". Äußeres Zeichen dieser Neuorientierung soll das neue VW-Logo sein, das nicht mehr als chromglänzendes, selbstbewusstes Relief daherkommt, sondern bescheiden zweidimensional.

Dass in Wolfsburg ein neues Denken einzieht, deutete auch Diess in seiner Rede mehrfach an. Es gebe für die Umwelt keine Alternative, als auf Elektromobilität umzustellen, sagte er. Allein die Fahrzeuge des VW-Konzerns seien schließlich für ein Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das soll in Zukunft anders werden - allerdings nicht, indem einfach weniger Autos gebaut und verkauft werden. Im Gegenteil: "Ich spreche mit Leuten, die sagen, es sollten sehr viel weniger oder gar keine Autos mehr neu auf die Straßen kommen", sagte er. "Für uns ist diese Diskussion wichtig, trotzdem sind wir anderer Meinung."

Die lautet, kurz zusammengefasst, so: Mit Elektroautos wie dem ID3, dem ersten "bilanziell CO2-neutralen Fahrzeug der Welt", wie Diess es nennt, könne man Klimaschutz und individuelle Mobilität unter einen Hut bringen. Es brauche dafür allerdings unter anderem sauberen Strom. Diess fordert daher: "Kohlekraftwerke abschalten" und "die Kfz-Besteuerung überdenken". Denn elektrisch zu fahren, das müsse sich für die Bürger lohnen. Das klingt dann doch wieder nach weiter so - nur eben mit Ladebuchse statt Einfüllstutzen.