Illegaler Trick in Iran Im Krankenwagen am Stau vorbei

Per Privatambulanz am Stau vorbei - diesen Trick nutzen offenbar viele reiche Iraner im dichten Verkehr der Hauptstadt Teheran. Dies bestätigte der Leiter des privaten Rettungsdienstes der Islamischen Republik Iran, Mojtaba Lohrasbi, der Nachrichtenagentur Isna.

Diese Praxis ist jedoch illegal, denn private Rettungsfahrzeuge sind auch in Iran gesetzlich verpflichtet, nur in medizinisch notwendigen Fällen umherzufahren. Lohrasbi zufolge nutzen vor allem Prominente wie Filmstars, aber auch hochbezahlte Privatlehrer, die Studenten auf Eignungsprüfungen an Universitäten vorbereiten, die Ambulanzen als Shuttle.

Die Generalstaatsanwaltschaft Teherans will nun verstärkt gegen die illegalen Fahrten vorgehen und geltendes Recht umsetzen. Das könnte jedoch an der örtlichen Polizei scheitern. Denn die sei so beschäftigt, dass sie nicht gegen diesen Trend vorgehen könne, erklärte Lohrasbi.