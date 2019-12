Billige Elektroautos, Teslas Cybertruck und radelnde Lkw-Fahrer Das sind unsere Mobilitäts-Tops des Jahres

Aktion "Perspektivwechsel" für Lkw- und Radfahrer

Lena Frommeyer

Jedes Jahr verunglücken Radfahrer, weil sie von abbiegenden Lkw überfahren werden. Zwar gibt es Abbiegeassistenten, die diese Unfälle verhindern können, diese Systeme sollen allerdings erst ab 2022 in Europa Pflicht sein. Außerdem behandeln sie lediglich ein Symptom einer kränkelnden Infrastruktur. Umso wichtiger ist es, dass sowohl Radfahrer als auch Lkw-Fahrer füreinander sensibilisiert werden. Das geschieht in Hamburg etwa bei der Aktion "Perspektivwechsel". Bei einer Fahrradtour von Unfallpunkt zu Unfallpunkt erleben Berufskraftfahrer, wie man im Stadtverkehr auf zwei Rädern ohne Knautschzone unterwegs ist. Vorher können Radfahrer in die Kabine eines Lkw klettern und feststellen, wie viel Straßenraum trotz zahlreicher Spiegel unsichtbar bleibt. Im Sommer nahmen zwei Speditionen teil, von der Geschäftsführung bis zum Fahrer, und diverse Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Der Austausch war undogmatisch und auf Augenhöhe. Die Aktion, die viel zu selten stattfindet und öffentlich gefördert werden müsste, verdeutlicht, wie wertvoll Begegnungen sind.

Von Lena Frommeyer

Design des Tesla Cybertrucks

ZUMA Press/ imago images

Kantig, aggressiv, extrem futuristisch: Das Design des Tesla Cybertruck polarisiert. Die einen fanden es mutig, andere schlicht hässlich. Ob einem die seltsame Kreuzung aus Hummer und DeLorean gefällt, ist allerdings vollkommen egal - es sollten sich aber alle Hersteller ein Beispiel an ihr nehmen. Denn mit dem Cybertruck legt Tesla eine optische Kehrtwende hin. So sehr das Unternehmen aus Kalifornien die etablierten Hersteller bei der E-Mobilität bisher vor sich hertrieb, so langweilig und konservativ war die Formensprache der Autos: Lange Haube, klar abgesetzter Pavillon für die Insassen und ein coupéhaft abfallendes Heck. Dabei bietet der Elektroantrieb die beste Chance, sich von diesen gewohnten Formen zu verabschieden und auf Basis der skateboardförmigen Plattform mit Akkus und Motoren ganz andere Karosserieformen zu schaffen. Mit dem Cybertruck wagt sich Tesla erstmals an neue Formen heran und mischt das wichtigste Segment des US-Markts an der Designfront auf. Bleibt zu hoffen, dass die Konkurrenz diesem Beispiel folgt.

Von Emil Nefzger

Die nicht gehaltene Rede zur IAA

Simon Hofmann/ Bongarts/ Getty Images

Auf der diesjährigen IAA sorgte eine Rede für Aufsehen, die nie gehalten wurde. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), bekannt für seine kritische Haltung gegenüber der Autoindustrie, hatte mahnende Worte vorbereitet. Doch der Messeausrichter VDA sagte seinen Auftritt kurzerhand ab. Offizielle Begründung: Zeitmangel. Eher wahrscheinlich ist, dass sich der VDA einen Eklat ersparen wollte. Die Rede veröffentlichte Feldmann dennoch und fand darin lobende Worte für die Klimaaktivisten von Fridays for Future. "Als Oberbürgermeister bin ich allen, die sich an Demonstrationen beteiligen, dankbar", heißt es in dem Manuskript. Dieser Einsatz sei nicht naiv, sondern dringend notwendig und eine große Chance. Weiter kritisierte der OB den umstrittenen SUV-Trend und fordert die Branche zum Umdenken auf. "Frankfurt braucht mehr Busse und Bahnen, aber nicht mehr SUV." Es bräuchte eine Mobilitätswende, um den Klimawandel aufzuhalten, so Feldmann. Derart klare Bekenntnisse aus der Politik in Sachen Mobilität und Nachhaltigkeit gab es dieses Jahr kaum. Also bitte mehr davon für 2020. Dann wird es vielleicht auch was mit der Mobilitätswende.

Von Christian Frahm

Neue Kleinwagenkonzepte

Opel Opel Adam S

Kleine Autos sind billiger als große, sie werfen deshalb auch weniger Gewinn ab. Manche Hersteller würden auch deshalb Kleinwagen am liebsten ganz abschaffen. VW-Chef Herbert Diess etwa behauptet, ein Autoknirps wie der VW Up werde künftig aufgrund zusätzlicher Abgasreinigunssysteme um rund 3500 Euro teurer und sei "damit tot". Opel stoppte die Modelle Adam und Karl, Ford den Typ Ka. Bis hierhin ist das Thema ein Flop - doch es gibt auch sehr viel erfreulichere Nachrichten: Etwa jene von Toyota, in der eine neue, leichte, variable und technisch vereinfachte Kleinwagenplattform angekündigt wird. "Der Kleinwagen ist tot", jammern die einen - "es lebe der Kleinwagen", jubeln die anderen. Die zweite Lösung ist gewiss die sinnvollere, denn in aller Regel bedeuten kleinere Autos nicht nur kleinere Anschaffungskosten, sondern auch kleinere Verbrauchswerte und einen kleineren Platzbedarf. Der Mut zu neuen Kleinwagenkonzepten kann also Großes bewirken.

Von Jürgen Pander

Renault K-ZE

Thomas Geiger

Die meisten Elektroautos sind immer noch viel zu teuer. Wie es anders geht, zeigt uns Renault. Noch bevor auch Mini und Smart ihre nächsten Stromer in China entwickeln und bauen lassen, haben die Franzosen dort gemeinsam mit Dongfeng schon den K-ZE auf die Räder gestellt - nach westlichen Standards und zu einem chinesischen Preis, der bei umgerechnet weniger als 10.000 Euro liegt. Und das ist ein Wort für einen schmucken Viersitzer mit rund 270 Kilometern Reichweite, der bei gerade mal 3,74 Metern Länge deutlich mehr Platz bietet als etwa in einem Renault Twingo. Jetzt will Renault beweisen, dass so etwas auch bei uns funktioniert und den Winzling als Dacia nach Europa holen. Selbst wenn er auf dem Weg nach Westen ein bisschen teurer wird, hat er damit tatsächlich das Zeug, den Markt von unten aufzurollen. Die 120.000 Autos, die in Wuhan pro Jahr produziert werden können, dürften dann fast ein bisschen knapp kalkuliert sein.

Von Thomas Geiger

Opel Corsa

Opel Opel Corsa

Einen gewissen Respekt muss man den Designern und Ingenieuren des Corsa schon zollen. Immerhin war "ihre" Version des neuen, kleinen Opel fast fertig entwickelt, als der französische PSA-Konzern die Marke unter sein Dach holte und eine komplette Neuentwicklung forderte. Umso bemerkenswerter, in welch einer Rekordzeit in Rüsselsheim ein neuer Corsa auf die Räder gestellt wurde. Okay - Plattform, Motoren und Getriebe serienreif von den Franzosen, die gleiche Technik steckt zum Beispiel unter dem Schwestermodell Peugeot 208. Trotzdem musste ein komplett neuer "Hut" auf diese Basis gezaubert werden. Und das hat Designchef Mark Adams klasse hinbekommen. Nie war ein Corsa schicker und besser proportioniert, aber auch nie sicherer, komfortabler und üppiger ausgestattet. Das Beste aber zum Schluss: Opels Kleinster kann als Benziner, als Diesel und mit Elektroantrieb bestellt werden. Das gab's noch nie.

Von Michael Specht

Yamaha Ténéré 700

Yamaha

Leicht und luftig sieht sie aus, modern - trotzdem ist die Yamaha Ténéré 700 für ein Motorrad aus dem Modelljahr 2019 herzerfrischend altmodisch. Kein Kurven-ABS, keine Fahrmodi, keine Traktions-Kontrolle, keinen Quickshifter, kein farbiges TFT-Display, keinen Joystick am Lenker und schon gar keine "Connectivity". Navigation, Telefon, Musik im Cockpit: Fehlanzeige. Dafür kann die Mittelklasse-Enduro mit 73 PS so ziemlich alles, was ein Motorrad können muss, ausgesprochen gut. Auf dem Asphalt hält sie mit einem Sport- oder Naked-Bike aus der gleichen PS-Klasse mit ihrem Zweizylindermotor, dem gutem Drehmoment und dem Spitzenfahrwerk locker mit. Auf staubige Feldwege und anspruchsvolles Gelände ist sie optimal vorbereitet: per Knopfdruck abschaltbares ABS, lange Federwege, gute Stehposition, massiver Unterfahrschutz. Auch das Preisleistungsverhältnis stimmt. Für 9599,00 Euro gibt es zurzeit kein besseres Gesamtpaket in dieser Allrounderklasse. Die neue T7 - die beste Ténéré, die Yamaha bisher gebaut hat.

Von Jochen Vorfelder

Pedalduell des Jahres - Terminator trifft Konservator

Guglielmo Mangiapane/ REUTERS

Was für ein Bild: Die zierliche Greta neben dem noch stattlichen Arnie. Der ist mittlerweile 72 und gefühlt viermal so groß wie die 16-jährige Schwedin. Wie ein Gulliver neben einem swiftschen Liliputaner radelten der Schwarzenegger und die Thunberg im Herbst im Namen von Umwelt- und Klimaschutz durch Santa Monica. Viel Verlogenheit wurde in dieses und andere Treffen Thunbergs mit Hollywoodstars interpretiert, um deren CO2-Abdruck es oft nicht zum Besten steht. Sie blickte wie immer eher mürrisch in die Kameras, er bleckte sonnenbebrillt die Zähne, als sei er noch am Terminator-Set. Die beiden nebeneinander im Sattel, das war Dialektik pur. Man könnte es auch einfach Dialogbereitschaft nennen. Nicht schlecht, wenn Terminatoren und Konservatoren in diesen Tagen miteinander können. Für mich die Fahrradtour des Jahres.

Von Stefan Weißenborn

Polizei will sich Handysünder vornehmen

Deutzmann/ imago images

In einen Blindflug gerieten früher nur Piloten, heute sind auch Deutschlands Autofahrer massenhaft ohne Sicht unterwegs: Weil sie selbst am Steuer ihr Smartphone nicht aus der Hand geben. Bloß das Geräte-Entsperren (ca. 4 Sekunden) führt im Stadtverkehr zu einer 56 Meter langen Blindfahrt. Wer eine SMS tippt (ca. 18 Sekunden), fährt 252 Meter wie mit Augenbinde. Das Unfallrisiko ist enorm: Geschätzt ein Drittel aller Unfälle geht heute auf abgelenkte Fahrer zurück. Es wäre also sinnvoll, Unfälle wegen Handynutzung strenger zu verfolgen. Bislang sieht das Unfallursachenverzeichnis allerdings Ablenkung als Unfallgrund überhaupt nicht vor. Dies will die Arbeitsgemeinschaft Verkehrspolizeiliche Angelegenheiten (AG VPA), ein Fachgremium der Innenministerien, nun bundesweit ändern lassen. Zumindest könnte die Polizei die Unfälle dann richtig dokumentieren. Allein, zur Überführung von Handysündern fehlen oft die Zeugen.

Von Haiko Prengel

Das "eFarm"-Projekt von GP Joule

Hauke-Christi/ picture alliance

Mit der "eFarm" zeigt das Unternehmen GP Joule, spezialisiert auf erneuerbare Energien, was möglich ist - wenn man es nur umsetzt. Denn anstatt nur über die Energiewende zu reden, leitet die Firma aus Nordfriesland sie ein, zumindest regional. Das Ziel: eine 100 Prozent emissionsfreie Wasserstoff-Infrastruktur. Das Prinzip: Der aus Windkraftanlagen gewonnene Ökostrom wird in Wasserstoff umgewandelt und landet bei den zwei neuen Wasserstoff-Tankstellen in Husum und Niebüll - und von dort nicht nur in den neuen Wasserstoff-Linienbussen, sondern auch in den Tanks von Wasserstoff-Pkw aus der Region. 60 Interessensbekundungen gab es bereits zum Startschuss. So einfach kann es gehen! Aus Wind wird Strom wird Kraftstoff. Und während alle vom Akkuauto reden, sorgt GP Joule dafür, dass auch andere Technologien weiterentwickelt werden. Den Fehler, nur auf eine Antriebsform zu setzen, machten nämlich schon andere.

Von Matthias Kriegel

Motorsport auf alternative Art

Motorsport Images/ imago images

Der Rechtfertigungsdruck für Motorsportfans nahm in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Nicht nur Umweltschützer hinterfragten den Sinn solcher Veranstaltungen. Inzwischen gibt es für Rennsportbegeisterte jedoch wieder Hoffnung. Und diese Hoffnung trägt den Namen Formel E. Für Autohersteller und Motorsportenthusiasten ist sie gleichermaßen interessant. Ingenieure können Technologien auf der Rennstrecke entwickeln, von denen vielleicht später E-Autos im Straßenverkehr profitieren. Und Fans können in der seit November laufenden neuen Saison erstmals die vier deutsche Marken in einer internationalen Rennserie gegeneinander fahren sehen: Mercedes, BMW, Audi und Porsche. Für deutsche Fans besonders interessant: Weil die Formel 1 im nächsten Jahr nicht in Deutschland gastiert, ist das Formel-E-Rennen in Berlin im nächsten Juni das einzige Formel-Rennen auf deutschem Boden.

Von Martin Wittler

Seat Mii electric - endlich ein bezahlbares E-Auto

SEAT

Elektroautos sind nur etwas für Wohlhabende? Diese These widerlegen der Seat Mii electric sowie seine Geschwister Skoda Citigo und VW e-up endgültig. Sie sind die ersten Batterie-Pkw, die über eine halbwegs akzeptable Reichweite (200 bis 300 Kilometer) verfügen und trotzdem bezahlbar sind: Wird die staatliche Kaufprämie wie geplant auf 6000 Euro erhöht, kostet der Mii als günstigster der drei Kleinstwagen Autofahrer nur gut 14.000 Euro. Zwar gibt es vergleichbare Autos mit Verbrennungsmotor für weniger Geld. Doch weil der Betrieb eines E-Autos günstiger ist, rechnet sich der Aufschlag laut ADAC. Dies sogar, solange noch die alte Kaufprämie in Höhe von lediglich 4000 Euro gilt. Pendler, die im Jahr 15.000 Kilometer und mehr fahren, kommen im Elektro-Mii günstiger weg, als in einemvergleichbar ausgestatteten Benzin-Up. Ein Elektroauto zu fahren, kann inzwischen sehr billig sein - diese gute Nachricht ist 2019 im Wirbel um SUV-Boom, IAA-Proteste und Cybertruck untergegangen.

Von Nils Sorge

