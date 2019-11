Wegen möglicherweise defekter Gurtschlösser ruft Mercedes über 235.000 Autos in die Werkstätten zurück. Der Rückruf mit dem internen Code "9190308" richtet sich an Halter auf der ganzen Welt. Demnach sind die Modelle C-, E-, und G-Klasse, sowie CLS, GLC und GT aus dem Produktionszeitraum Juni bis Oktober 2018 von dem Rückruf betroffen.

Die Gurtschlösser der Vordersitze könnten einen korrekt im Schloss eingerasteten Sicherheitsgurt fälschlicherweise nicht als solchen erkennen. Sollte der Fahrer die darauf erfolgenden optischen und akustischen Anschnallaufforderungen ignorieren, würden bei einem Unfall weder die elektrische noch die pyrotechnische Gurtstraffung aktiviert.

"Erhöhte Verletzungsgefahr"

"Bei Eintreten eines Unfalls führen die in der Folge in ihrer Funktion eingeschränkten Insassenschutzsysteme zu erhöhter Verletzungsgefahr", heißt es auf der Seite des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). " Ein maximal 1,5 Stunden dauernder Check und ein eventuell notwendiger Tausch der Gurtschlösser könne das Problem laut einem Mercedes-Sprecher beheben.

Darüber hinaus gibt es einen zweiten Rückruf von weiteren rund 37.000 Mercedes-Modellen. Hier könne sich laut KBA die Zierleiste der Fondtüren lösen. In Deutschland sind davon 4000 SUV der Typen GLE und GLS betroffen. Eine direkte Gefahr bestehe aber nicht. Das Problem lasse sich innerhalb eines halbstündigen Werkstattaufenthaltes beheben.