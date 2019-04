Die gelben Leihräder von Obike sorgten in Deutschland für jede Menge Ärger. Nachdem die Bikesharing-Firma im vergangenen Jahr bankrottging, hinterließ Obike 7000 gelbe Fahrräder im Münchner Stadtgebiet. Viele davon hingen bald in Baumgabeln oder wurden in der Isar versenkt. Jetzt ließ Obike einen Großteil einsammeln, nachdem die Stadtverwaltung mit einem Zwangsgeld drohte.

Wie nun bekannt wurde, hat eine externe Firma im Auftrag von Obike rund tausend Fahrräder bereits in der Faschingswoche eingesammelt. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. "Die ganz große Masse der Räder ist verschwunden", sagte der städtische Radverkehrsbeauftragte Florian Paul gegenüber dem Sender. Zwar gebe es noch immer Räder in der Stadt, die stellten aber kein großes Problem mehr dar.

Bereits Ende des vergangenen Jahres waren zahlreiche Velos von privaten Firmen weggeräumt und teilweise weiterverwertet worden. Ein Fahrradhändler hatte dabei eine besondere Idee: Er bot seinen Kunden eine Prämie von 100 Euro für jedes abgegebene Obike beim Kauf eines neuen Fahrrads an.