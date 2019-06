Der Streit eskalierte schnell und heftig. Nachdem Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof ein Verbot der deutschen Maut erstritten hatte, weil sie Ausländer diskriminiert, kündigte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) seinerseits eine mögliche Klage an, weil die Sperrung von österreichischen Ausweichstrecken und die Lkw-Blockabfertigung im Nachbarland ebenfalls "zutiefst diskriminierend" sei.

Nun hat sich die EU-Kommission in den Konflikt eingeschaltet. Die zuständige Kommissarin Violeta Bulc lud die Verkehrsminister beider Länder sowie Italiens zu einem Krisengespräch nach Brüssel. Entsprechende Informationen der Funke Mediengruppe bestätigte die EU-Kommission.

Das Gespräch soll im Streit zwischen Deutschland und Österreich über die Benutzung von Straßen und die dafür zu entrichtenden Gebühren vermitteln. Um die Staus und die Maut auf österreichischen Autobahnen zu umgehen, weichen viele Autofahrer auf Nebenstrecken aus. Das Land Tirol will das nicht länger hinnehmen und verhängte zuletzt Fahrverbote. Am vergangenen Wochenende kontrollierten Polizisten erstmals Ausweichstrecken entlang der Brenner- und Inntalautobahn. Knapp 1000 Autofahrer mussten umkehren.

Österreich befürchtet "Gefahr im Verzug"

Die Landesregierung in Tirol kündigte diesen Freitag bereits neue Fahrverbote an. Wie Landeshauptmann Günther Platter mitteilte, sollen ab dem 6. und 7. Juli und bis Mitte September auch auf Straßen im Bezirk Reutte und in Kufstein Fahrverbote gelten. Wegen der bestehenden Verbote waren vergangenes Wochenende bereits rund 1000 Autofahrer auf die Autobahn zurückgeschickt worden, die Maßnahmen treffen auch zahlreiche Touristen.

In Reutte weichen laut dem Land Tirol viele Fahrer auf kleinere Straßen aus, um Staus auf dem Fernpass (B179) zu umfahren. In Kufstein komme es zu viel Verkehr, wenn sich bei Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze lange Rückstaus bildeten. Im Bereich Kufstein soll es laut Platter zu einem Mix aus Fahrverboten und Dosierungen ähnlich einer Blockabfertigung kommen.

Ein weiterer Streitpunkt sind die vielen Laster auf der Brenner-Autobahn. Österreich stemmt sich per Blockabfertigung dagegen und lässt immer nur eine bestimmte Anzahl von Lkw durch. Das drosselt den Transitverkehr. Deutschland sieht dadurch den freien Warenverkehr in der EU gefährdet. Hinzu kommt: Der Lkw-Verkehr nimmt auf österreichischen Autobahnen stets zu - und der Brennerbasistunnel, durch den künftig eigentlich die Güter rollen sollen, ist noch längst nicht gebaut. Lesen Sie hier mehr zum Tiroler Verkehrsinfarkt.

Kay Nietfeld/dpa Andreas Scheuer findet Fahrverbote "zutiefst diskriminierend"

EU-Kommissarin Bulc dringt nun auf eine einvernehmliche Lösung, wie ein Sprecher mitteilte. In Briefen an Scheuer sowie dessen italienische und österreichische Kollegen regte sie an, in dem Gespräch Verbesserungen zu besprechen. "Einseitige Maßnahmen sind nicht der richtige Weg", teilte die EU-Kommissarin mit.

Die österreichischen Behörden wollen unterdessen die Situation vor allem in Reutte künftig ganz genau beobachten. An gewissen Stellen würden bei "Gefahr im Verzug" von der Polizei auch schon an diesem Wochenenden weitere Straßen gesperrt.

Auf die angekündigte Ausweitung der Fahrverbote reagierte Bayern mit Kritik. "Es ist schon verwunderlich, dass Tirol jetzt erneut mit unabgesprochenen Maßnahmen Fakten schafft", sagte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU). Man wolle weiterhin eine gemeinsame Lösung mit Tirol.