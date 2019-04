Beginn der Ferien Auf diesen Straßen wird es zu Ostern voll

Die Osterferien 2019 beginnen mit einer guten Nachricht: Der ADAC erwartet zunächst kein Stauchaos - voll wird es auf den Straßen aber trotzdem. Denn in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen haben die Osterferien begonnen.

In Bremen, Niedersachen und Schleswig-Holstein haben Schüler bereits seit einer Woche frei. Außerdem beginnen nun in allen Bundesländern Österreichs die Ferien. Der ADAC erwartet deshalb vor allem auf den Fernstrecken der Alpenländer, in Richtung Süden sowie zur Nord- und Ostsee viel Verkehr. Besonders staugefährdet sind die Brenner-, Tauern- und Gotthardroute.

Auf diesen Strecken ist laut ADAC besonders viel los: