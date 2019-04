Osterwochenende ADAC warnt vor Staus in ganz Deutschland

Schönes Wetter, Schulferien und ein langes Wochenende - beste Voraussetzungen für zahlreiche Staus. Der ADAC erwartet deshalb am Osterwochenende den ersten Stauhöhepunkt des Jahres. Denn mit Ausnahme von Hamburg haben nun alle Bundesländer Schulferien.

Die längsten Staus erwartet der Automobilclub für Donnerstagnachmittag und am Nachmittag des Ostermontags. Auch am Karfreitag ist laut ADAC vor allem vormittags auf den Straßen noch viel los. Am Karsamstag und dem Ostersonntag sollen die Straßen dagegen weitgehend leer bleiben. Auf diesen Autobahnen ist das Staupotenzial am größten:

Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

A 1 Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

A 2 Oberhausen - Dortmund - Hannover

A 3 Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Berlin - Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 81 Stuttgart - Singen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Auch in den benachbarten Alpenländern drohen lange Staus, besonders an der Brenner- Tauern- und Gotthardroute. Auf dem Heimweg droht Urlaubern ein weiteres Hindernis, an den bayerischen Grenzübergängen Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) kommt es wegen der Grenzkontrollen voraussichtlich zu Staus.