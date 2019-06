Stauprognose des ADAC Reisefrust an Pfingsten

Millionen Deutsche sind an Pfingsten unterwegs: Entweder in ein langes Wochenende, oder wie die Bayern und Baden-Württemberg in zweiwöchige Ferien. Daher ist laut ADAC die Staugefahr im Süden besonders hoch.

Die größten Störungen erwartet der Autoclub für Freitagnachmittag sowie Samstag am Vormittag und dem frühen Nachmittag. Am Sonntag haben Autofahrer dagegen weitgehend freie Fahrt, bevor am Montag, aber auch noch am Dienstag jeweils Nachmittags der Rückreiseverkehr für volle Straßen sorgt. Auf diesen Autobahnen ist das Staupotenzial am größten:

Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

A 2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berlin

A 3 Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Berlin - Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 81 Stuttgart - Singen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Viel Geduld ist auch auf einigen Strecken im Ausland nötig. So drohen auf Tauern-, Inntal-, Brenner- und Rheintalautobahn sowie der Fernpass- und der Gotthard-Route lange Staus. Auch auf den Straßen an die Küsten Kroatiens dürfte es laut ADAC zu Verzögerungen kommen. Außerdem sollten sich Urlauber auf der Rückreise wegen der Grenzkontrollen an den bayerischen Grenzübergängen Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) auf Staus einstellen.