Unfälle mit neuen Elektrostehrollern Polizei-Gewerkschaft wirbt für Helm beim E-Scooter-Fahren

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) macht sich für Helme beim Nutzen von Elektrostrehrollern stark. "Zum eigenen Schutz sollte für das Tragen eines Helms geworben werden. Wenn dies nicht funktioniert, sollte über eine Helmpflicht nachgedacht werden", sagte GdP-Vizechef Michael Mertens den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es gibt ein Vorbild: Beim Skifahren trägt nahezu jeder freiwillig auf der Piste einen Helm. Das habe ich vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten."

Mertens rechnet damit, "dass es eine nicht unerhebliche Zahl an Unfällen mit E-Rollern geben wird, ich befürchte Verletzte, vielleicht sogar Tote". Kleine Stehroller mit Elektromotor sind seit Kurzem in Deutschland zugelassen. Eine Helmpflicht gibt es bisher nicht.

Laut einer US-Studie endet fast die Hälfte aller Unfälle mit E-Scootern mit Verletzungen am Kopf. Für die Untersuchung wertete die US-Gesundheitsbehörde CDC knapp eine Million E-Scooter-Fahrten in der Stadt Austin im Bundesstaat Texas aus. Während eines Untersuchungszeitraums von zwei Monaten registrierte das CDC 190 Unfälle, bei denen sich Fahrer von E-Scootern verletzten. Dabei zogen sich 48 Prozent der Fahrer bei dem Unfall Kopfverletzungen zu, bei der Hälfte davon handelte es sich zudem um schwere Verletzungen.

Umstritten sind auch die Verkehrsregeln für die neuen Flitzer: Auf der Straße dürfen sie nicht, auf dem Gehweg sind sie nicht erlaubt, auf dem Radweg müssen sie sich den Platz mit den Radfahrern teilen, was schon zu ersten Unfällen geführt hat: In Düsseldorf hatte sich unlängst ein Fahrer schwer verletzt, als er mit einem Fahrrad kollidiert war.

Europas größter Versicherer, die Allianz, rechnet durch die Einführung der E-Scooter auf deutschen Straßen mit einem Anstieg der Unfallzahlen - sowohl bei Kollisionsunfällen als auch bei Alleinunfällen. "Wie schon beim Pedelec zu beobachten, sind die Benutzer völlig ungeübt mit dem neuen Gefährt und seinen fahrdynamischen Eigenschaften", schreiben die Experten der Allianz.

Mehr zum Thema Elektrostehroller Worauf Sie beim E-Scooter-Kauf achten sollten

Deshalb, fordert die Versicherung, solle die Polizei E-Scooter-Unfälle als eigene Kategorie in ihre Statistiken aufnehmen. "Nur so können die Sicherheitsexperten von Beginn an Fehlentwicklungen und typische Unfallmuster erkennen und frühzeitig Gegenmaßnahmen empfehlen."