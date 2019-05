Dieselaffäre Porsche hat Aufklärung verzögert

Der Sportwagenhersteller Porsche hat fast eineinhalb Jahre verstreichen lassen, bevor er mit der Aufarbeitung der Dieselkrise in Deutschland begonnen hat. Porsche begnügte sich nach der Entdeckung illegaler Abschalteinrichtungen in den USA offenbar mit halbherzigen Abgasmessungen bei seinen europäischen Fahrzeugen. Im Vordergrund stand der Verkauf weiterer Dieselmodelle.

Aus Unterlagen der Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer geht hervor, dass die Zuffenhausener erst nach einem Bericht des SPIEGEL (Nr. 24/2017) über zu hohe Stickoxidwerte bei einem neuen Cayenne mit ernsthaften Untersuchungen begannen. Unmittelbar nach der Veröffentlichung schaltete sich der niedersächsische Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil ein. Der SPD-Politiker schickte eine Mail an den damaligen VW-Chef Matthias Müller. Er wollte damals wissen, wo die Gründe für die vom SPIEGEL gemessene Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte liegen.

Porsche versandte Erklärung ans Kraftfahrt-Bundesamt nicht

"Handelt es sich um denselben Vorgang wie bei Audi? Wie lautet die rechtliche Beurteilung?" Auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurde vorstellig und verlangte von Porsche am 19. Juni 2017 "bis 10:45 Uhr die angeforderte Erklärung über das Nichtvorhandensein illegaler Abschalteinrichtungen für den Porsche Cayenne". Porsche schickte die Erklärung aber nicht. Später ordnete das KBA Rückrufe und Nachbesserungen für diverse Porsche-Dieselmodelle an. In dieser Woche verhängte die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Bußgeld in Höhe von gut 535 Millionen Euro. Porsche hat inzwischen die Dieselproduktion eingestellt und will sich auf Elektromodelle konzentrieren.